Руслана запустила кампанию по защите лесов Карпат

Значительная часть территории Карпат подверглась незаконной вырубке. Одно из следствий варварского обращения с природой – затопление тысяч домов, заявила украинская певица Руслана Лыжичко.

В Украине стартовала социальная кампания "Карпаты. Место силы", инициированная певицей Русланой совместно с экологической организацией "Общество охраны птиц" и Франкфуртским зоологическим обществом. Об этом сообщила пресс-служба певицы.

Карпаты в серьезной опасности от рубок, коррупции и криминальных схем. Значительная часть территории подверглась незаконной вырубке. Одно из следствий варварского обращения с природой – затопление тысяч домов, отметила пресс-служба Русланы.

"Я бы очень хотела, чтобы профильные организации и активисты, которым небезразлично будущее уникальных Карпат, мою инициативу восприняли как буквальный призыв к сотрудничеству и присоединились к нашей команде. Мы бы хотели получить ваш опыт, пригласить всех увидеть все это в украинском Карпатских горах воочию и изучить вместе с нами, насколько это все уникально и феноменально в планетарных масштабах", – заявила певица.

Социальная кампания "Карпаты. Место силы" призывает защитить Карпаты путем расширения национальных парков и создания природоохранных территорий по лучшим образцам мирового уровня.

В 2019 году Руслана презентовала энергетическую инициативу Global 100% Re Ukraine, направленную на использование возобновляемой энергии.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.