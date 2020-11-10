Эколог: Люди не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями

В Украине у населения очень низкий уровень экологической грамотности, заявил председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк.

В области экологии украинцы не знают элементарных вещей, например, не ориентируются в том, какие последствия могут наступить из-за чрезмерного использования природных ресурсов, заявил в комментарии "24 каналу" председатель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

"В Карпатах рубят лес и не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями, которые затем затапливают села. Или засуха на Полесье в апреле этого года. Это самый влажный месяц – реки и болота должны быть полны воды, земля должна быть влажной... Но на Полесье распахано много территорий, которые были когда-то болотами, а перепаханная земля быстро высыхает. К тому же прошлой зимой выпало мало снега, поэтому болотам и грунтовым водам не из чего было восстановить запасы влаги. В результате ветер легко унес пересохший грунт, вызвав пыльную бурю. А по болотам и лесам распространились пожары, потому что опять же воды в реках, озерах и болотах, которые раньше мешали распространению огня, очень мало", – перечислил эколог.

Он добавил, что прошлой весной в Украине сгорело больше всего лесов за всю историю наблюдений.

"И хорошо, что в мае пошли дожди и остановили распространение пожаров. А что будет в следующем году? Никто не знает. Люди продолжают распахивать землю, осушают болота для добычи торфа... Министерство защиты окружающей среды даже во время пожаров выдало несколько разрешений на разработку торфяников на Полесье. Торф дает мизерный вклад в экономику страны. Но вред для природы из-за его добычи – колоссальный", – подчеркнул Василюк.

По словам эксперта, активисты и журналисты могут сообщать о проблемах, но остановить негативные процессы может только государство.

В статье "24 канал" отмечает, что политики и чиновники вспоминают об экологии только перед выборами, но даже во время предвыборных кампаний они говорят в основном только об экологии промышленных городов, так как на этой теме можно набрать электоральные баллы. При этом кандидаты используют фейки, манипуляции и двойные стандарты и только отвлекают внимание от реальных проблем, подчеркивается в материале.