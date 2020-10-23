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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Обогащение РФ за счет природных ресурсов и культурного наследия Крыма является военным преступлением – Офис генпрокурора Украины

Офис генпрокурора Украины предложил новые пути активизации расследования уничтожения природных объектов и культурных ценностей в оккупированном Россией Крыму.

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Выездное заседание Офиса генпрокурора Украины прошло на админгранице оккупированного Крыма
Выездное заседание Офиса генпрокурора Украины прошло на админгранице оккупированного Крыма
Фото: gp.gov.ua

Офис генерального прокурора Украины на выездном совещании, которое состоялось 22 октября на админгранице оккупированного Россией Крыма, инициировал внесение изменений в законодательство Украины и совершенствование санкционной политики государства. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

На совещании обсудили нарушение экологических норм, неправомерное использование и уничтожение природных объектов и культурных ценностей, незаконное ведение хозяйственной деятельности на территории полуострова.

"Вооруженный конфликт между Украиной и РФ начался с оккупации полуострова и продолжился на Востоке. Его последствия ужасные и трагические. Кроме убийств, насильственных исчезновений, пыток, принудительной депортации, паспортизации, милитаризации детей, есть и грубые нарушения в экологической сфере, уничтожение археологических и культурных объектов. Любое обогащение РФ за счет природных ресурсов и культурного наследия Крыма является тяжким военным преступлением и оно не имеет сроков давности. Поэтому тема оккупации Крыма и преступления, которые совершает страна-оккупант на полуострове, должна быть каждый день на повестке дня в Украине", – сказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По информации Офиса генпрокурора, прокуратура Крыма и Севастополя осуществляет процессуальное руководство в шести уголовных производствах по 15 фактам, связанным с загрязнением экологии и незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе нарушение экологических норм при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

"Среди выявленных нарушений законодательства в сфере археологического наследия – проведение масштабных работ на памятнике национального значения "Ханский дворец" в Бахчисарае и уничтожение древних объектов во время незаконной добычи песка", – сказано в сообщении.

На совещании подняли вопрос о необходимости оценки остатков полезных ископаемых в Крыму, создании реестра культурных ценностей местного и общегосударственного значения, а также методике установления размера причиненного ущерба.

"Проблемным остается осуществление досудебного расследования в уголовном производстве относительно незаконного ведения хозяйственной деятельности на территории оккупированного полуострова рядом иностранных субъектов. Это обусловлено особенностями правового регулирования таких правоотношений. Сейчас законодательством не определен правовой статус юридического лица в АР Крым и не установлен запрет на осуществление деятельности в критически важных для государства сферах и не внедрена ответственность за незаконную экономическую деятельность на этой территории. По результатам совещания участники приняли решение инициировать внесение изменений в законодательство и совершенствование санкционной политики государства", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, экология, археология, оккупация, аннексия, Офис генпрокурора
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