МИД Литвы потребовал у Беларуси приостановки запуска АЭС в 50 км от Вильнюса

3 ноября Беларусь включила в энергосистему страны первый блок строящейся атомной электростанции недалеко от границы с Литвой. МИД Литвы осудил действия Беларуси.

В МИД Литвы считают, что Беларусь нарушает международные конвенции по безопасности атомной энергии Фото: belaes.bу

3 ноября министерство энергетики Беларуси сообщило в официальном Telegram-канале о том, что первый энергоблок строящейся Белоруской АЭС включен в объединенную энергосистему страны.

По информации белорусского портала TUT.BY, сдача в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирована на конец февраля 2021 года.

4 ноября министерство иностранных дел Литвы направило ноту в МИД Беларуси из-за включения АЭС.

"В ноте осуждаются безответственные действия Беларуси, усугубляющие ядерные и экологические угрозы не только для Беларуси или Литвы, но и для Европы в целом. Беларуси настоятельно рекомендуется приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования", – сказано в ноте.

В МИД Литвы считают, что Беларусь нарушает международные конвенции по безопасности атомной энергии.

"Остались без ответа вопросы о надлежащей оценке воздействия сейсмической безопасности на площадке в Астраве на окружающую среду и население Литвы, обеспечении культуры безопасности, способности АЭС выдержать крушение тяжелого пассажирского самолета и другие вопросы, поднятые властями Литвы", – подчеркнули в министерстве.

Белорусская атомная станция строится у северо-западной границы страны в 18 км от города Островец и в 50 км от столицы Литвы. Основной партнер Беларуси в проекте по строительству АЭС – российская компания "Атомстройэкспорт".