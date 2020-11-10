Розовое озеро и Синевир. В Google назвали самые популярные туристические места в Украине

Среди городских парков и развлекательных зон самыми популярными стали Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, зоопарк в Киеве, аквапарк в Заливе, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.

Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила информацию о самых популярных туристических объектах, местах и направлениях в Украине по количеству поисковых запросов за 9 месяцев 2020 года, говорится на Facebook-странице агентства.

Первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон: Бакота (Хмельницкая область), Розовое озеро (Херсонская область), Тустань (Львовская область), Синевир (Закарпатье), Голубые озера (Черниговская область).

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, за ним следуют зоопарк в Киеве, аквапарк в Заливе, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие всего искали: Аркадию (Одесса), Железный порт (Херсонская область), Черноморск (Одесская область), Кирилловку (Запорожская область), Коблево (Николаевская область).

Среди горных туристических объектов самые популярные Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче и Карпаты целом.