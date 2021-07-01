Экологические организации не справляются с объемами контроля – эксперт

Светлана Березина: У нас работает множество экологических инспекций, но за всем они уследить не могут Фото: Берзина Светлана / Facebook

"Конечно, у нас работает множество экологических инспекций, но за всем они уследить не могут. Получается, что экологические организации не справляются с объемами контроля", – сказала она.

По данным Счетной палаты, в водах Днепра обнаружили 161 вещество-загрязнитель, в частности, в воде нашли гербицид атразин, металлы кадмий и никель, а также сельхозхимикаты. Экологическое состояние бассейна Днепра специалисты назвали фактически катастрофическим.

В Счетной палате считают, что если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, то на полную очистку может понадобиться в тысячи раз больше бюджетных денег, чем предусмотрено профильной программой.

"На экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшение качества питьевой воды в рамках реализации программы в течение четырех лет направили только 4,2 млн грн, – сказано в сообщении ведомства. – Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет. Расходы могут быть более чем в 2 тыс. раз больше, чем предусмотрены на выполнение мероприятий программы по этому направлению".