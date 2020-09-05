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Эколог: Водный путь, который может соединить Черное и Балтийское моря, – большая международная афера

Создание водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40) эколог Украинской природоохранной группы Алексей Василюк считает мыльным пузырем.

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Ни один километр водного пути нельзя построить на территории Украины, не нарушив при этом законов, говорит эколог
Ни один километр водного пути нельзя построить на территории Украины, не нарушив при этом законов, говорит эколог
Фото: depositphotos.com

Реализация проекта водного пути Е-40 протяженностью 2352,8 км, строительство которого рассматривают Украина, Польша и Беларусь для соединения польского Гданьска и Херсона по рекам Висла, Западный Буг, Припять и Днепр, может создать для Украины проблемы. Об этом заявил эколог Украинской природоохранной группы Алексей Василюк в материале hromadske, который был опубликован 3 сентября.

По мнению эколога, ни один километр водного пути нельзя построить на территории Украины, не нарушив при этом законов. Путь должен пройти через охраняемые территории, на которых нельзя менять гидрологический режим.

"Несколько заповедников, национальных и ландшафтных парков, колонии птиц международного значения и через "европейскую Амазонию" – километры диких полесских болот, находящихся под охраной ЮНЕСКО во всех трех странах. Экологи Украины, Беларуси, Польши и даже Германии, борющиеся со строительством водного пути, вместе ведут кампанию "Стоп Е-40", – отмечено в статье.

Суда, которые хотят запустить по новому пути, большие, многотоннажные, класса "река – море". Чтобы они могли пройти по водному пути, реки по всему маршруту надо углубить, подчеркивает специалист.

По его словам, если Е-40 получит статус международного, Польша, Беларусь и Украина смогут просить в соответствии с европейским законодательством деньги на поддержку пути, даже если никто не будет по нему ходить.

"Этот проект – мыльный пузырь, очень большая международная афера. Украина не сможет принять эти суда. Украина с большой вероятностью получит много проблем, а может ли она какой-то плюс от этого получить? Я не знаю. Более того, второе правительство подряд на словах говорит, что оно это поддерживает. То есть что кому пообещали, что две в принципе полярные власти публично заявляют о поддержке этого проекта? Это загадка", – считает Василюк.

Польский эколог Ярослав Крогулец говорит, что конкретной информации о проекте нет и у него.

"Мы слышим, что пока все работы еще на очень раннем этапе подготовки. Поэтому невозможно дискутировать о содержании разрабатываемых документов. А когда документы будут готовы, то мы, боюсь, услышим: "Мы уже столько вложили в этот проект, он готов, уже невозможно от него отказаться", – отметил Крогулец.

В 2014 году при финансовой поддержке Европейского союза была создана трансграничная комиссия из представителей Польши, Республики Беларусь и Украины, которая занимается вопросами создания водного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр (проект Е-40). Предполагается, что воднотранспортное соединение позволит решить вопросы с грузоперевозками и окажет положительное влияние на развитие прилегающей инфраструктуры (малых населенных пунктов).

В сентябре 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал проект Е-40 амбициозным.

"Нам нужно попробовать соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Сорок водных путей (Е-40), о которых нужно договориться с Беларусью и с Польшей. Для этого нам нужно выстраивать конструктивные отношения", – сказал он.

Теги: Украина, Херсон, Беларусь, Польша, экология, Черное море, Балтийское море, Гданьск, река Днепр, реки, судоходство
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