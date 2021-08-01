На переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть прогресс – Арестович

Речь об этом зашла в связи с вопросом, что планируется обсуждать на заседании ТКГ 26 августа.

"Обсуждать мы будем то же, что обычно. [...] А также допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Об этом сейчас идут серьезные переговоры, и произошел определенный сдвиг в этом отношении", – сказал Арестович.

Он считает, что допуск МАГАТЭ в ОРДЛО – один из двух вопросов, которые могут сдвинуться "с мертвой точки".

"Больше перспектив имеют два вопроса. Первый – допуск инспектора МАГАТЭ к ядерным объектам на временно оккупированных территориях. К нашему удивлению, россияне реально вступили в технические переговоры. Обговаривают вопросы технической имплементации визита инспектора МАГАТЭ. Эти визиты должны быть ежегодно. Они инспектируют два ядерных объекта, один в Луганске, другой в Донецке", – объяснил Арестович.

Он рассказал, что сначала на просьбы допустить инспектора МАГАТЭ российские представители рекомендовали договариваться с представителями боевиков "ЛДНР".

"МАГАТЭ им говорит: "Не понимаем ситуацию, когда Украина должна разговаривать с Украиной. Давайте как-то двигайтесь". И удивительным образом они вступили в конструктивные переговоры. Посмотрим, что будет", – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, "возможны подвижки" также в вопросе мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях.

"Там под эгидой ОБСЕ создана международная группа экспертов. Сейчас идет разговор о персональном кадровом составе, о лидере – международном эксперте, который возглавит эту группу. Она должна заниматься, в частности, вопросами подтопления шахт и перспективами экологических последствий, связанных с таким подтоплением. Здесь тоже определенный осторожный конструктив наметился", – отметил Арестович.