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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть прогресс – Арестович

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МАГАТЭ просит доступ на оккупированный Донбасс с конца 2020 года
МАГАТЭ просит доступ на оккупированный Донбасс с конца 2020 года
Фото: ЕРА

Произошел сдвиг на переговорах о допуске в оккупированные районы Донбасса специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 1 августа.

Речь об этом зашла в связи с вопросом, что планируется обсуждать на заседании ТКГ 26 августа.

"Обсуждать мы будем то же, что обычно. [...] А также допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Об этом сейчас идут серьезные переговоры, и произошел определенный сдвиг в этом отношении", – сказал Арестович.

Он считает, что допуск МАГАТЭ в ОРДЛО – один из двух вопросов, которые могут сдвинуться "с мертвой точки".

"Больше перспектив имеют два вопроса. Первый – допуск инспектора МАГАТЭ к ядерным объектам на временно оккупированных территориях. К нашему удивлению, россияне реально вступили в технические переговоры. Обговаривают вопросы технической имплементации визита инспектора МАГАТЭ. Эти визиты должны быть ежегодно. Они инспектируют два ядерных объекта, один в Луганске, другой в Донецке", – объяснил Арестович.

Он рассказал, что сначала на просьбы допустить инспектора МАГАТЭ российские представители рекомендовали договариваться с представителями боевиков "ЛДНР".

"МАГАТЭ им говорит: "Не понимаем ситуацию, когда Украина должна разговаривать с Украиной. Давайте как-то двигайтесь". И удивительным образом они вступили в конструктивные переговоры. Посмотрим, что будет", – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, "возможны подвижки" также в вопросе мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях.

"Там под эгидой ОБСЕ создана международная группа экспертов. Сейчас идет разговор о персональном кадровом составе, о лидере – международном эксперте, который возглавит эту группу. Она должна заниматься, в частности, вопросами подтопления шахт и перспективами экологических последствий, связанных с таким подтоплением. Здесь тоже определенный осторожный конструктив наметился", – отметил Арестович.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

МАГАТЭ запросила допуск к объектам в ОРДЛО в конце 2020 года в связи с потенциальной экологической катастрофой на Донбассе – боевики анонсировали затопление шахты "Юнком" (Донецкая область), в которой в советские времена проводился ядерный эксперимент.

Теги: экология, Донбасс, переговоры, боевики, Алексей Арестович, советник, МАГАТЭ, ОРДЛО, визит, спикер, ТКГ
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