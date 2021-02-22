Иран согласился пустить экспертов МАГАТЭ на ядерные объекты, но с ограниченными правами

Специалисты МАГАТЭ получат ограниченный доступ к ядерным объектам Ирана. Необходимый уровень мониторинга и верификации все же будет соблюдаться, уверен руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Гросси считает, что вопрос по ядерной программе Ирана придется решать "на более широкой политической арене" Фото: ЕРА

Иран временно согласился пускать международных экспертов на свои ядерные объекты с правом ограниченного доступа. Об этом сообщило 22 февраля немецкое агентство DPA, ссылаясь на комментарий руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси после его возвращения из Тегерана.

Тегеран объявил об ограничении доступа для инспекторов МАГАТЭ, чтобы заставить Соединенные Штаты отменить санкции и вернуться к ядерному соглашению от 2015 года, отметило DPA.

Гросси сказал, что у специалистов МАГАТЭ будет меньше доступа, но, несмотря на это, необходимый уровень мониторинга и верификации соблюдается. На вопрос о том, сможет ли МАГАТЭ далее проверять, является ли ядерная деятельность Ирана исключительно мирной, он ответил, что "не настолько, как было раньше, но в достаточной мере".

Компромисс, которого Гросси достиг в переговорах с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и руководителем ядерной программы страны Али-Акбаром Салехи 21 февраля, является временным и продлится три месяца, добавило немецкое агентство. По словам директора МАГАТЭ, напряженность вокруг ядерной программы Ирана и неустойчивой ядерной сделки придется разрешать "на более широкой политической арене".