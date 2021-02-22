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Иран согласился пустить экспертов МАГАТЭ на ядерные объекты, но с ограниченными правами

Специалисты МАГАТЭ получат ограниченный доступ к ядерным объектам Ирана. Необходимый уровень мониторинга и верификации все же будет соблюдаться, уверен руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Гросси считает, что вопрос по ядерной программе Ирана придется решать "на более широкой политической арене"
Гросси считает, что вопрос по ядерной программе Ирана придется решать "на более широкой политической арене"
Фото: ЕРА

Иран временно согласился пускать международных экспертов на свои ядерные объекты с правом ограниченного доступа. Об этом сообщило 22 февраля немецкое агентство DPA, ссылаясь на комментарий руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси после его возвращения из Тегерана.

Тегеран объявил об ограничении доступа для инспекторов МАГАТЭ, чтобы заставить Соединенные Штаты отменить санкции и вернуться к ядерному соглашению от 2015 года, отметило DPA.

Гросси сказал, что у специалистов МАГАТЭ будет меньше доступа, но, несмотря на это, необходимый уровень мониторинга и верификации соблюдается. На вопрос о том, сможет ли МАГАТЭ далее проверять, является ли ядерная деятельность Ирана исключительно мирной, он ответил, что "не настолько, как было раньше, но в  достаточной мере".

Компромисс, которого Гросси достиг в переговорах с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и руководителем ядерной программы страны Али-Акбаром Салехи 21 февраля, является временным и продлится три месяца, добавило немецкое агентство. По словам директора МАГАТЭ, напряженность вокруг ядерной программы Ирана и неустойчивой ядерной сделки придется разрешать "на более широкой политической арене".

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Президент США Джо Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Теги: США, Иран, санкции против Ирана, ядерная программа, МАГАТЭ, сделка, Али Акбар Салехи, Джавад Зариф, Рафаэль Гросси
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