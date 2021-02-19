Администрация Байдена решила начать переговоры с Ираном о ядерной сделке

Соединенные Штаты заявили, что их готовность сесть за стол переговоров с Ираном не является уступкой или началом ядерных переговоров.

Администрация президента США Джо Байдена готова сесть за стол переговоров по возобновлению ядерного соглашения с Тегераном и другими странами – участницами сделки, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в комментарии телеканалу CNN 19 февраля.

Соединенные Штаты примут приглашение от высокого представителя Европейского союза участвовать во встрече "группы 5 + 1" и Ирана для обсуждения дипломатического пути продвижения вперед по ядерной программе Ирана, пояснил Прайс.

В "группу 5 + 1" входят постоянные члены Совета Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), а также Германия.

Официальные лица США осторожно подчеркнули, что их готовность сесть за стол переговоров с Ираном не является уступкой или началом ядерных переговоров. По их утверждению, это первый дипломатических шаг, чтобы определиться, как начать обсуждение вопросов по существу. Если США не сделают этого шага, ситуация будет становиться все хуже и хуже, отметил один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента.

Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.