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Администрация Байдена решила начать переговоры с Ираном о ядерной сделке

Соединенные Штаты заявили, что их готовность сесть за стол переговоров с Ираном не является уступкой или началом ядерных переговоров.

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Байден предупреждал, что США не снимут санкции против Ирана
Байден предупреждал, что США не снимут санкции против Ирана
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена готова сесть за стол переговоров по возобновлению ядерного соглашения с Тегераном и другими странами – участницами сделки, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в комментарии телеканалу CNN 19 февраля. 

Соединенные Штаты примут приглашение от высокого представителя Европейского союза участвовать во встрече "группы 5 + 1" и Ирана для обсуждения дипломатического пути продвижения вперед по ядерной программе Ирана, пояснил Прайс.

В "группу 5 + 1" входят постоянные члены Совета Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), а также Германия.

Официальные лица США осторожно подчеркнули, что их готовность сесть за стол переговоров с Ираном не является уступкой или началом ядерных переговоров. По их утверждению, это первый дипломатических шаг, чтобы определиться, как начать обсуждение вопросов по существу. Если США не сделают этого шага, ситуация будет становиться все хуже и хуже, отметил один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента.

Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.  

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из СВПД по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Теги: Россия, Германия, Китай, Франция, Великобритания, Джо Байден, Тегеран, Дональд Трамп, санкции против Ирана, ядерная программа, ядерная сделка
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