Иран приступил к производству металлического урана для атомного оружия – МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы агентства подтвердили факт производства 3,6 грамма металлического урана на объекте в иранском городе Исфахан.

В Иране также приступили к обогащению урана на уровне 20% Фото: ЕРА

Иран приступил к производству металлического урана, используемого при создании атомного оружия. Такой шаг является нарушением ядерной сделки от 2015 года, сообщило 8 февраля агентство Аssociated Press со ссылкой на инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал, что 8 февраля инспекторы агентства подтвердили факт производства 3,6 грамма металлического урана на объекте в городе Исфахан.

Металлический уран используют для производства атомной бомбы, исследования его производства запрещены ядерным соглашением от 2015 года, которое Тегеран подписал с Германией, Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Соединенными Штатами, отметило агентство.

Иран ранее объявил об этом шаге, заявив, что его планы по исследованиям и разработкам в области производства металлического урана являются частью его заявленной цели по разработке улучшенного типа топлива, сообщили в МАГАТЭ.