ГОРДОН
 
 
МИР

Иран приступил к производству металлического урана для атомного оружия – МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы агентства подтвердили факт производства 3,6 грамма металлического урана на объекте в иранском городе Исфахан.

В Иране также приступили к обогащению урана на уровне 20%
В Иране также приступили к обогащению урана на уровне 20%
Фото: ЕРА

Иран приступил к производству металлического урана, используемого при создании атомного оружия. Такой шаг является нарушением ядерной сделки от 2015 года, сообщило 8 февраля агентство Аssociated Press со ссылкой на инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал, что 8 февраля инспекторы агентства подтвердили факт производства 3,6 грамма металлического урана на объекте в городе Исфахан.

Металлический уран используют для производства атомной бомбы, исследования его производства запрещены ядерным соглашением от 2015 года, которое Тегеран подписал с Германией, Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Соединенными Штатами, отметило агентство. 

Иран ранее объявил об этом шаге, заявив, что его планы по исследованиям и разработкам в области производства металлического урана являются частью его заявленной цели по разработке улучшенного типа топлива, сообщили в МАГАТЭ.

Металлический уран может быть направлен на производство электроэнергии, но эксперименты с металлическими сплавами запрещены в соответствии с ядерной сделкой. Металлический уран является ключевым материалом при создании ядерного оружия, этот процесс включает преобразование газообразного высокообогащенного урана в металл, который обеспечивает оболочку или внешнее покрытие для топливных элементов, которые приводят в действие ядерную реакцию, подчеркнуло Associated Press.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из СВПД по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Теги: Иран, ООН, ядерное оружие, санкции против Ирана, ядерная программа, МАГАТЭ, соглашение, Рафаэль Гросси, энергия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Богомолов обнародовал манифест, объяснив, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Богомолов обнародовал манифест, объяснив, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS