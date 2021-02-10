ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина присоединилась к процессу верификации аудиозаписи об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране – МИД

Телеканал CBC News сообщил, что спецслужбы Канады изучают аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, говорит на языке фарси о тысяче возможностей объяснить сбивание самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал, что украинские дипломаты провели серию звонков украинским правоохранителям, которые будут координировать процесс установления подлинности записи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года вблизи Тегерана
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года вблизи Тегерана
Фото: ЕРА

Украина присоединилась к процессу установления идентичности аудиозаписи, на которой, как сообщали СМИ, может быть разговор министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о катастрофе самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". 

Об этом замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил в комментарии Общественному 10 февраля.  

Телеканал CBC News, ссылаясь на информированные источники, сообщил сегодня, что Канада изучает запись, на которой якобы Зариф говорит на языке фарси о "тысяче возможностей" объяснить сбивание рейса PS752, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех секретных агентов. 

"Сегодня СМИ опубликовали запись разговора при вероятном участии министра иностранных дел Ирана Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия исследования с целью установления его подлинности", – сказал Енин. 

Он отметил, что через несколько недель органы по безопасности авиации Украины выскажут свои комментарии по исследованию проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение в Международную организацию гражданской авиации.

"Также продолжается и трек уголовного расследования. Именно оно должно расставить точки над "і" относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет. Украина вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационной группы, не допустят, чтобы эта трагедия забылась", – добавил замминистра. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Иран, Евгений Енин, Джавад Зариф, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Богомолов обнародовал манифест, в котором рассказал, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Богомолов обнародовал манифест, в котором рассказал, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
Камбербэтч рассказал о съемках в фильме "Мавританец"
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
Два украинских фильма не попали в короткий список "Оскара"
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS