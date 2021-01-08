В Киеве открыли сквер памяти сбитого в Иране рейса МАУ. Фоторепортаж
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
Фото: Міністерство закордонних справ України / Facebook
В годовщину трагедии в киевском парке "Вербовый гай" открыли сквер памяти погибших пассажиров и экипажа авиалайнера МАУ, который был сбит в небе над Ираном 8 января 2020 года. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана
. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады. Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке
.