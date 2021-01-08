Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы самолета МАУ – Венедиктова

Иранская сторона в декабре прошлого года передала Украине планшет в рамках расследования катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном 8 января 2020 года, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине", – написала она.

Офис генпрокурора продолжает расследование катастрофы. Ведомство провело более 200 процессуальных и следственных действий, а также направило 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, отметила Венедиктова.

Генпрокурор Украины отчиталась о постоянном диалоге с компетентными органами Ирана и Канады.

В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, частично осмотрела и сфотографировала обломки самолета.

"Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов", – добавила она.

Проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ, который украинская сторона получила от Тегерана, будут анализировать 60 дней. В него внесут правки и дополнения, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. После утверждения советом Международной организации гражданской авиации ICAO его обнародуют, указала Венедиктова.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.