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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мамедов о катастрофе самолета МАУ: К сожалению, Украина одна осталась расследовать эту трагедию

Украина продолжает консультации со странами, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Мамедов: У нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий
Мамедов: У нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Украина осталась единственной страной, которая расследует крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом 8 январе в ходе церемонии открытия в Киеве сквера памяти по погибшим в авиакатастрофе заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает "ГОРДОН".

"Погибло 176 человек, из них – девять членов экипажа. Они были высококвалифицированными профессионалами. И рейс этот достался им не случайно. Это одно из самых сложных направлений и аэропортов. Заверяю вас, что органы прокуратуры и правопорядка Украины продолжают делать все, чтобы установить правду и привлечь в ответственности виновных", – подчеркнул Мамедов.

По его словам, Украина хочет добиться компенсаций всем, кто пострадал в результате этой трагедии.

"Мы продолжаем консультации со странами, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию. Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы установить истину по этому делу. Безусловно, это не возместит вашу утрату, но мы должны сделать все, чтобы компенсировать ее как с правовой точки зрения, так и материально", – отметил Мамедов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа, МАУ, Гюндуз Мамедов, крушение самолета МАУ в Иране, экипаж
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