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Канада не согласна с предложенной Ираном компенсацией жертвам катастрофы самолета МАУ

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что правительство страны готово выплатить по $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения самолета "Международных авиалиний Украины". Власти Канады, чьи граждане были на борту, в ответ заявили, что Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв в одностороннем порядке.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Власти Канады выступили против предложенной Ираном компенсации в $150 тыс. семьям погибших в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом заявил спецсоветник Канады по вопросу этой катастрофы Ральф Гудейл, отмечает CBC.

Советник считает, что Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв в одностороннем порядке.

Гудейл сообщил, что окончательная сумма выплат будет предметом переговоров между Ираном и Канадой и четырьмя другими странами, граждане которых стали жертвами катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Теги: Иран, Канада, авиакатастрофа, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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