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Годовщина катастрофы самолета МАУ. Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что привлекут Иран к ответственности

Пять государств призвали Иран в срочном порядке предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, связанных с авиакатастрофой самолета МАУ.

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Пассажирский самолет МАУ разбился в Иране 8 января 2020 года
Пассажирский самолет МАУ разбился в Иране 8 января 2020 года
Фото: ЕРА

Пять государств намерены привлечь Иран к ответственности за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана. Об этом говорится в заявлении Украины, Афганистана, Великобритании, Канады и Швеции по случаю годовщины катастрофы.

"Год назад, рано утром 8 января 2020 года самолет рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля – воздух" вблизи Тегерана. Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертв трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", – говорится в заявлении.

Пять государств призвали Иран в срочном порядке предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, связанных с авиакатастрофой, "включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось".

"Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", – сказано в заявлении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.

Теги: Украина, Иран, Великобритания, Афганистан, Канада, Швеция, самолет, МАУ, Тегеран, крушение самолета МАУ в Иране
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