Мамедов о катастрофе самолета МАУ: Уголовную ответственность должны понести все виновные в трагедии, независимо от их должностей

Украинские прокуроры и следователи делают все возможное, чтобы истинная причина крушения самолета МАУ в Иране была установлена в разумные сроки, заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Уголовную ответственность за крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране должны понести все виновные в трагедии, независимо от их должностей. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Для нас главное – это объективное расследование, установление истины, привлечение виновных к уголовной ответственности и защита прав потерпевших. В данном случае – родственников погибших и авиакомпании. И группа прокуроров Офиса генпрокурора и следователей СБУ, которые работают над этим делом, делают все возможное, чтобы следствие установило истину в разумные сроки. Накануне годовщины трагедии мы вместе с МИД Украины провели онлайн-встречу с родственниками погибших пассажиров из Канады, для которых ключевым является справедливое правосудие. Причем уголовную ответственность должны понести все виновные в трагедии, независимо от их должностей", – подчеркнул Мамедов.

По данным Офиса генпрокурора, за прошедшее с момента трагедии время проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, украинская сторона непосредственно сотрудничает с компетентными органами Ирана и Канады.

Сейчас продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба.

Также отмечается, что Украина получила для анализа проект финального отчета по авиакатастрофе, подготовленный иранской стороной в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации.

"Это технический отчет, который может раскрыть причины падения самолета", – говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.