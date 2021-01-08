Годовщина катастрофы самолета МАУ в Иране. Зеленский пообещал наказать виновных и добиться выплат компенсаций

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января пообещал наказать всех виновных в катастрофе. Об этом говорится в его заявлении на странице в Facebook.

"Сегодня первая горькая годовщина того черного дня, когда был сбит украинский пассажирский самолет в небе Ирана. Трагедии такого масштаба – это всегда рубец на сердце нации. Уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами преступно забрали жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета. Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно", – отметил Зеленский.

Все это удалось установить благодаря профессиональной работе специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. С такими выводами абсолютно согласно мировое сообщество, виновных в этой катастрофе привлекут к ответственности, добавил он.

"В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет", – заявил президент.

Украина, по его словам, продвигается к действенному наказанию виновных и выплате компенсаций за трагедию семьям погибших.

"Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь", – пообещал президент.

Наименьшее, что могло сделать государство для памяти жертв, по словам президента, – это отметить их званиями Героев Украины.

"Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали. Совсем скоро у нас будет памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане. Чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом. И где можно было бы хотя бы частично избавиться от ощущения той безумной несправедливости от того, что произошло", – сказал он.

Сколько бы времени и усилий не требовалось для переговоров и международной работы, Украина получит все ответы и все необходимые компенсации, резюмировал Зеленский.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.