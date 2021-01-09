Канада учредит стипендию в память о жертвах катастрофы самолета МАУ в Иране – Трюдо

Канада основывает стипендию, чтобы почтить память студентов и преподавателей, летевших рейсом PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Канада настаивает на выплате компенсаций Ираном семьям погибших во время крушения PS752, сказал Трюдо Фото: ЕРА

Канада будет выплачивать стипендию в память о погибших во время крушения авиалайнера МАУ, который был сбит в небе над Ираном. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

"Чтобы отдать дань студентам, преподавателям и всем, связанным с академической сферой, мы также основываем стипендию в память о пассажирах рейса PS752. Мы продолжаем обсуждать с родственниками инициативы, в том числе монумент памяти погибших в авиакатастрофах", – сказал он.

Как заявил Трюдо, Канада продолжает сотрудничать с другими странами, чьи граждане погибли в результате этой авиакатастрофы. Оттава хочет удостовериться в проведении детального, прозрачного и достоверного расследования причин крушения рейса PS752 и привлечь Ирана к ответственности.

"В течение прошлого года Канада неустанно работала над обеспечением прозрачности, подотчетности и справедливости, которые заслуживают жертвы и их семьи. Мы были неумолимы в поиске правды. Канада не согласится на что-либо другое, кроме всеобъемлющего и честного объяснения от иранского режима того, что именно произошло в тот день", – добавил он, отметив, что Канада будет добиваться выплаты Ираном компенсаций семьям погибших.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.