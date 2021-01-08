Украина не должна принимать предложение Ирана о компенсации – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что предложенная Ираном компенсация семьям жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в размере $150 тыс. – это не та сумма, о которой нужно вести разговор.

Украина не должна соглашаться на предложение от иранской стороны относительно компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом в пятницу сказал журналистам в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, видео опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует тому положению вещей, которое есть, той вине, которую должно нести государство Иран", – сказал он.

На уточняющий вопрос, считает ли Украина предложенную компенсацию недостаточной (Иран говорил о $150 тыс. каждой семье. – "ГОРДОН"), секретарь СНБО отметил, что это "не та сумма, о которой нужно вести разговор".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.