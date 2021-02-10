Канада получила секретные аудиозаписи об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране. СМИ утверждают, что на них слышен голос главы МИД Ирана

Спецслужбы Канады изучают аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, говорит на языке фарси о тысяче возможностей объяснить сбивание самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", сообщил телеканал CBC News со ссылкой на информированные источники.

Правительство и органы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой допускается преднамеренное уничтожение самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года. На записи, вероятно, слышен разговор министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа на языке фарси, утверждает телеканал CBC News со ссылкой на информированные источники.

Человек с голосом, похожим на голос Зарифа, говорит о тысяче возможностей объяснить сбивание самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех секретных агентов. Такой сценарий был "совсем не маловероятным", а правду не раскроют на самом высоком уровне – правительства и вооруженных сил Ирана, утверждает он.

Причины катастрофы никогда не будут раскрыты, потому что руководство Ирана может посчитать их тайнами системы обороны страны, которые нельзя разглашать в интересах нации.

CBC News прослушал запись частной беседы, которая произошла в ближайшие месяцы после уничтожения самолета. Редакция телеканала попросила троих человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка. Детали разговора и личности других участников не разглашались из-за опасений по поводу безопасности. CBC не раскрыл источник записи.

По словам специального советника премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752 Ральфа Гудейла, канадское правительство знает об этой записи. Группа судебной экспертизы и оценки из Канады получила ее копию в ноябре. Аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, публичное комментирование деталей может поставить под угрозу жизни людей. Канадские спецслужбы оценивают подлинность записи, подчеркнул Гудейл.

Кроме этого, на записи человек, которого источники телеканала идентифицируют как Зарифа, неоднократно говорил о компенсациях как "средстве решения проблемы". Как утверждают источники, в аудиозаписи Иран изъявил желание выплатить деньги семьям жертв, чтобы другие страны не превратили эту катастрофу в международное преступление. Несмотря на то, что Иран доставит бортовые самописцы самолета во Францию для анализа, полученные данные не покажут, стрелял ли кто-то умышленно в самолет, пояснил человек.

Бывший прокурор ООН и член постоянного арбитражного суда в Гааге Паям Ахаван сказал, что запись, которая сейчас находится в руках канадских спецслужб, является очень важным новым доказательством в деле о катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Зариф, по информации Ахавана, не участвует прямо в военных или разведывательных операциях, поэтому запись предлагает убедительное доказательство того, что уничтожение самолета было преднамеренным.

Зариф понимает внутреннюю работу Корпуса стражей исламской революции, он очень влиятельный и хорошо информированный представитель иранского правительства самого высокого уровня, охарактеризовал чиновника Ахаван.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сказал CBC News, что Украина впервые слышит об этой записи. Дипломат заявил, что Украина не хочет видеть "козлов отпущения вместо настоящих преступников". Посол не исключил вариант умышленного уничтожения самолета. В диалоге Украины с Ираном явно не хватает доверия, а представители Ирана делятся как можно меньшей информацией, добавил Шевченко.