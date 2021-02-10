ГОРДОН
 
 
МИР

Канада получила секретные аудиозаписи об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране. СМИ утверждают, что на них слышен голос главы МИД Ирана

Спецслужбы Канады изучают аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, говорит на языке фарси о тысяче возможностей объяснить сбивание самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", сообщил телеканал CBC News со ссылкой на информированные источники.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года вблизи Тегерана
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 разбился 8 января 2020 года вблизи Тегерана
Фото: EPA

Правительство и органы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой допускается преднамеренное уничтожение самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года. На записи, вероятно, слышен разговор министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа на языке фарси, утверждает телеканал CBC News со ссылкой на информированные источники.

Человек с голосом, похожим на голос Зарифа, говорит о тысяче возможностей объяснить сбивание самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех секретных агентов. Такой сценарий был "совсем не маловероятным", а правду не раскроют на самом высоком уровне – правительства и вооруженных сил Ирана, утверждает он.

Причины катастрофы никогда не будут раскрыты, потому что руководство Ирана может посчитать их тайнами системы обороны страны, которые нельзя разглашать в интересах нации.

CBC News прослушал запись частной беседы, которая произошла в ближайшие месяцы после уничтожения самолета. Редакция телеканала попросила троих человек перевести запись с фарси на английский, чтобы уловить нюансы языка. Детали разговора и личности других участников не разглашались из-за опасений по поводу безопасности. CBC не раскрыл источник записи.

По словам специального советника премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752 Ральфа Гудейла, канадское правительство знает об этой записи. Группа судебной экспертизы и оценки из Канады получила ее копию в ноябре. Аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, публичное комментирование деталей может поставить под угрозу жизни людей. Канадские спецслужбы оценивают подлинность записи, подчеркнул Гудейл.

Кроме этого, на записи человек, которого источники телеканала идентифицируют как Зарифа, неоднократно говорил о компенсациях как "средстве решения проблемы". Как утверждают источники, в аудиозаписи Иран изъявил желание выплатить деньги семьям жертв, чтобы другие страны не превратили эту катастрофу в международное преступление. Несмотря на то, что Иран доставит бортовые самописцы самолета во Францию для анализа, полученные данные не покажут, стрелял ли кто-то умышленно в самолет, пояснил человек.

Бывший прокурор ООН и член постоянного арбитражного суда в Гааге Паям Ахаван сказал, что запись, которая сейчас находится в руках канадских спецслужб, является очень важным новым доказательством в деле о катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Зариф, по информации Ахавана, не участвует прямо в военных или разведывательных операциях, поэтому запись предлагает убедительное доказательство того, что уничтожение самолета было преднамеренным.

Зариф понимает внутреннюю работу Корпуса стражей исламской революции, он очень влиятельный и хорошо информированный представитель иранского правительства самого высокого уровня, охарактеризовал чиновника Ахаван.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сказал CBC News, что Украина впервые слышит об этой записи. Дипломат заявил, что Украина не хочет видеть "козлов отпущения вместо настоящих преступников". Посол не исключил вариант умышленного уничтожения самолета. В диалоге Украины с Ираном явно не хватает доверия, а представители Ирана делятся как можно меньшей информацией, добавил Шевченко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Теги: Иран, ООН, Канада, Андрей Шевченко, самолет, правительство, МАУ, катастрофа, революция, Тегеран, спецслужбы, Джавад Зариф, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
"Атлантида" Васяновича не попала в короткий список "Оскара"
"Атлантида" Васяновича не попала в короткий список "Оскара"
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Мишель Шмыгаль", "Главное не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
"Мишель Шмыгаль", "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS