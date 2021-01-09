Помпео заявил, что иранский режим покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ

Соединенные Штаты призывают к справедливости в отношении жертв катастрофы самолета МАУ в Иране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, текст 9 января разместил сайт Государственного департамента.

"Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил самолет двумя ракетами класса "земля – воздух". Тем не менее, год спустя члены КСИР не понесли ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа на борту. Вместо этого на протяжении всего этого длительного расследования режим продолжал защищать виновных из КСИР", – говорится в заявлении.

Смерть людей в самолете Помпео назвал "внезапной и бессмысленной".

"Соединенные Штаты вместе с правительствами Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана отдают дань уважения жертвам этой ужасной трагедии и призывают к справедливости в их отношении... Мы с нетерпением ждем того дня, когда иранские власти будут ценить жизнь иранского народа с таким же рвением, с каким они теперь покрывают проступки своих официальных лиц", – считает американский дипломат.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.