Иран опроверг информацию о намеренном уничтожении самолета МАУ в Тегеране

Информация источников канадского телеканала CBC News об умышленном уничтожении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 является неправдивой и ненадежной, заявил спикер министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Хатибзаде (на фото) заявил, что дело о крушении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 ведут компетентные судебные органы Фото: mfa.gov.ir

Спикер министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию канадского телеканала CBC News о наличии аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит об умышленном уничтожении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года. Его слова цитирует пресс-служба МИД Ирана 10 февраля.

Источники телеканала CBC News утверждают, что человек с голосом, похожим на голос Зарифа, говорит о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана.

Хатибзаде считает, что изложенная информация является неправдивой и ненадежной, а высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре речи.

"Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности", – прокомментировал иранский чиновник.

Зариф, по его словам, на официальных встречах после трагедии, включая встречу с министром иностранных дел Канады, подчеркивал необходимость изучения всех возможных причин и обстоятельств крушения лайнера.

"Органы безопасности Ирана исследовали все эти возможности и, наконец, пришли к выводу, что причиной стала катастрофическая человеческая ошибка. Дело находится в ведении компетентных судебных органов Вооруженных сил. Мы призываем Канаду не усугублять горе семей погибших такими действиями и слухами", – сообщил Хатибзаде.

Правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам и правам семей, которые потеряли близких, заключили в МИД.

"Выполнение международных обязательств и юридических требований осуществляется в соответствии с национальным и международным правом, которые будут обнародованы", – добавил Хатибзаде.