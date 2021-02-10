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Иран опроверг информацию о намеренном уничтожении самолета МАУ в Тегеране

Информация источников канадского телеканала CBC News об умышленном уничтожении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 является неправдивой и ненадежной, заявил спикер министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

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Хатибзаде (на фото) заявил, что дело о крушении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 ведут компетентные судебные органы
Хатибзаде (на фото) заявил, что дело о крушении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 ведут компетентные судебные органы
Фото: mfa.gov.ir

Спикер министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию канадского телеканала CBC News о наличии аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит об умышленном уничтожении самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в январе 2020 года. Его слова цитирует пресс-служба МИД Ирана 10 февраля.

Источники телеканала CBC News утверждают, что человек с голосом, похожим на голос Зарифа, говорит о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана.

Хатибзаде считает, что изложенная информация является неправдивой и ненадежной, а высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре речи.

"Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности", – прокомментировал иранский чиновник.

Зариф, по его словам, на официальных встречах после трагедии, включая встречу с министром иностранных дел Канады, подчеркивал необходимость изучения всех возможных причин и обстоятельств крушения лайнера.

"Органы безопасности Ирана исследовали все эти возможности и, наконец, пришли к выводу, что причиной стала катастрофическая человеческая ошибка. Дело находится в ведении компетентных судебных органов Вооруженных сил. Мы призываем Канаду не усугублять горе семей погибших такими действиями и слухами", – сообщил Хатибзаде.

Правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам и правам семей, которые потеряли близких, заключили в МИД.

"Выполнение международных обязательств и юридических требований осуществляется в соответствии с национальным и международным правом, которые будут обнародованы", – добавил Хатибзаде.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Теги: Канада, самолет, МАУ, катастрофа, авиалинии, крушение, Тегеран, погибшие, Джавад Зариф, крушение самолета МАУ в Иране
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