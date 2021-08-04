На Николаевском глиноземном заводе объяснили, почему на шламохранилищах невозможна "венгерская катастрофа"

"Мы практически полностью закрыли чашу "Б" на берегу – 64 гектара вывели из эксплуатации. Там теперь травка растет. Но это огромная работа и непростой, дорогостоящий проект рекультивации – убрать воду, слой за слоем привести участок в порядок, чтобы потом его можно было использовать для других нужд, например под спортплощадки. Это плановая работа, занимаемся второй частью первого шламового поля", – рассказал руководитель.

Он добавил, что это процесс сложный, поэтому сопровождается авторским надзором специализированного предприятия.

"По существу шламохранилище – это гидросооружение. Понятно, что у него есть срок эксплуатации и через какое-то время его надо закрывать. Мы постоянно мониторим состояние дамбы, производим замеры, есть специальные скважины, пьезометры. По территории более 500 точек забора, включая скважины до 60 метров глубиной. Сертифицированная лаборатория проводит 20 тыс. анализов в год", – рассказал Красноярский.

Чтобы шламохранилище рекультивировать и привести в сегодняшнее состояние, представители завода изучили, как это делают на других предприятиях, в первую очередь на Западе.

"В итоге разработали свою технологию, она в упрощенном виде выглядит так: небольшие участки на шламохранилище ограждаются, потом выкачивается вода, засыпается сверху более плотным грунтом, еще раз откачивается вода. Дальше уплотняется техникой и засыпается слоем супеси. И все – там начинает расти трава. Вот у нас сейчас 64 гектара – трава. Это самосев. Мы планировали что-то высаживать, но нет необходимости, все растет и так, уже сегодня появились кустарники – дикорастущая маслина", – отметил он.

Сейчас более половины первого шламохранилища служит только для приема воды из второго, как было предусмотрено технологическим проектом.

"Это не третье шламполе, а емкость, которая нужна, чтобы вывести воду. У нас замкнутый цикл, все, что попадает на промплощадку, какие-то стоки – оно все в емкости. В реку от нас вообще ничего не попадает, абсолютно! С промплощадки мы все собираем и вновь отправляем в производство. И добираем постепенно новую воду. Кстати, водовод Днепр – Николаев город получил именно благодаря строительству завода", – подчеркнул директор по производству.

Красноярский заявил, что для информационной атаки на НГЗ используют фотографии десятилетней давности.

Фото: novosti-n.org