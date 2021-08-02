Каждый день 2,5 тыс. тонн токсичной красной пыли разносится ветром по Николаевской области – эколог

В красном шламе есть соединения шестивалентного хрома, меди, цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения, установили эксперты КНИИСЭ Фото: tsn.uaм

"Каждый день 2,5 тыс. тонн красной пыли разносятся ветром по всему региону. Красный шлам имеет негативное влияние на здоровье людей. Медики установили и экспертиза подтвердила: риски онкологических заболеваний возрастают многократно, снижается сопротивляемость организма различным болезням. И что хуже всего: нет срока давности у этих отходов. Сколько они будут находиться в природной среде, столько и будут ему вредить", – подчеркнула эколог.

Фото происходящего в Николаевской области 30 июля были опубликованы на сайте ТСН.

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