Амбициозные планы Украины по сокращению выбросов могут негативно повлиять на экономику – СМИ

В статье отмечается, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов 1 апреля представило проект распоряжения Кабинета Министров "Об одобрении Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение".

"Документ восприняли критически в экспертной среде, ведь там предлагается на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года. Таким образом, выбросы парниковых газов должны составлять не более 35% от уровня 1990 года, что является маловероятным сценарием в нынешних условиях. Украина ставит целью достижение климатической нейтральности не позднее 2060-го. Но действительно ли за этим кроется забота об окружающей среде и здоровье украинцев или это отстаивание интересов наших западных "друзей"?" – сказано в материале.

По информации автора Маргариты Шевченко, правительство должно успеть утвердить НВВ2 до 31 июля в рамках подготовки к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Недавно министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский разъяснил, каким образом Минприроды работало над разработкой НВВ2. "Прежде всего мы вместе с Европейским банком реконструкции и развития сделали моделирования НВВ2. Затем мы сверили результаты моделирования с консалтинговым центром Berlin Economics, еще раз проверили себя и пришли к выводу, что наше моделирование абсолютно верное", – отметил министр. Что касается конкретных мер по реализации НВВ2 (уменьшение выбросов парниковых газов), по словам Абрамовского, пока такого плана не существует. То есть фактически министр прямо признает, что Национально определенный вклад – это декларация, бумага, а не забота об окружающей среде", – подчеркнула журналистка.

Она отметила, что денег на "зеленую" трансформацию в Украине нет, так как "мы не богатая Европа или США".

"НВВ2 не имеет отношения к решению проблемы незаконных свалок, которые множатся по всей Украине, к бесконтрольной вырубке лесов, браконьерству или загрязнению водоемов. Непонятно, почему министр и его заместители занимаются тем, что интересует наших "западных партнеров", а не простых украинцев? Почему целое министерство уже более года никак не может сдвинуть с места законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами"? Почему чиновников в кабинетах не слишком интересует уничтожение заповедных земель? Зато последние несколько месяцев все министерские силы были брошены на разработку и публичную поддержку министерской версии НВВ2 и господин министр рассказывал публично о том, как это важно", – написала Шевченко.

Она считает 35% для Украины "довольно амбициозной" цифрой.

"Ориентировочная сумма инвестиций для выполнения этой задачи, согласно расчетам министерства, составляет $102 млрд за десять лет. Но никаких источников таких инвестиций в моделировании не указано. В то же время Евросоюз ставит себе не такую амбициозную цель: уменьшение ПГ на 55%. Он закладывает на реализацию целей "зеленого" курса 503 млрд евро. Когда речь идет о государственных обязательствах на международном уровне, следует понимать, как будет финансироваться их выполнение. Мы уже имеем прецедент, когда принятый в 2017 году амбициозный национальный план сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ) не выполняется вовремя. Почему же цель Украины относительно сокращения выбросов парниковых газов гораздо более амбициозная, чем в странах ЕС, а финансирование вовсе не предусмотрено?" – указывает автор.

При этом, по ее данным, Украина не относится к лидерам среди загрязнителей, на 2019 год страна производила 0,61% мировых выбросов парниковых газов. Попытка достичь нереалистичной экологической цели может привести к сокращению рабочих мест, пишет журналистка и цитирует заявление Федерации работодателей Украины по этому поводу.

"Влияние на окружающую среду не должно вызывать потерю рабочих мест на украинских предприятиях. А именно это может произойти в случае, если цели украинского правительства будут слишком амбициозными. Мы не можем позволить, чтобы за счет благосостояния украинского народа другие страны, развиваясь, осуществляли дополнительные выбросы СО2. Все страны мира – и развитые, и развивающиеся – провозглашают экономические и социальные цели и уже на их основе принимают решения о сокращении выбросов СО 2 ", — говорится в заявлении ФРУ.

Шевченко подчеркнула, что выполнять план придется не тем, кто его принял.

"Основными борцами за НВВ2 являются министр Роман Абрамовский, заместитель министра защиты окружающей среды Ирина Ставчук и вице-премьер министер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Однако они борются за все хорошее и против всего плохого? Отнюдь, ведь принятие амбициозного НВВ2 никак положительно не повлияет на состояние окружающей среды и качество жизни украинцев сегодня. В Украине, когда речь заходит об экологических целях, представители власти любят надеяться на поддержку наших партнеров. Однако не будет ли так, как было с "Северным потоком – 2"? Украине обещали поддержку в этом вопросе. Но соглашение между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель по достройке газопровода "Северный поток – 2" четко дало понять, что украинские интересы никто отстаивать не будет. Похожая ситуация складывается и вокруг НВВ2", – заявила она.