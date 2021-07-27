В Украине увеличилось число уголовных производств, связанных с янтарем – экологическая прокуратура

Глава СЭП привел пример спецоперации, которая в мае и июне проводилась Службой безопасности Украины в отношении копателей янтаря.

"Не перестали [копать и вывозить], но количество уголовных производств увеличилось. В 2020 году правоохранительными органами в суд направлено 50 обвинительных актов по уголовным производствам, связанным с незаконной добычей и оборотом янтаря, в этом году – уже 51", – сказал он.

"Во время 67 обысков в нескольких областях и столице изъято 1,7 тонн камня общей стоимостью более 30 млн грн и 40 мотопомп. По данным следствия, группировка занималась добычей и покупкой янтаря крупных фракций в Ровенской области, а затем переправляла его на Ближний Восток и в Восточную Азию", – отметил Мельник.

По его словам, организованные группы по заработке на янтаре выявлены также в Волынской области.

"Всего на начало июля этого года правоохранительные органы расследуют 148 уголовных производств указанной категории", – объяснил глава экологической прокуратуры.

Он подчеркнул, что в конце 2019 года была изменена законодательная база, и теперь за незаконную добычу, обработку и перевозку янтаря, происхождение которого не подтверждается документами, "отвечать все равно придется", даже если это полкилограмма янтаря.