Кабмин одобрил Стратегию энергетической безопасности Украины. Среди основных угроз – кибератаки и агрессия России

"Документ содержит анализ угроз с определением их критичности, идентифицирует приоритеты обеспечения энергетической безопасности. Также в нем описываются стратегический выбор, цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут создать угрозы энергетической безопасности Украины", – пояснил Шмыгаль.

Стратегия определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности, отметило в Facebook Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. К ним относятся внешние риски – киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия России и внутренние – возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов.

С учетом внешних и внутренних вызовов и угроз энергетической безопасности в Стратегии сформулированы три базовые прогнозные сценария изменений в энергетической сфере и их влияние в среднесрочной перспективе на развитие ТЭК: сохранение текущих тенденций и состояния дел, сценарий "недружественного воздействия" и сценарий "позитивной трансформации".

"Чтобы не допустить возможных негативных последствий в рамках двух первых сценариев, а также предотвратить стагнацию энергетического сектора, необходимы системные действия, направленные на реализацию сценария "позитивной трансформации" и обеспечение энергетической независимости", – сказано в документе.

Детальные шаги для воплощения в жизнь позитивного сценария будут прописаны в плане реализации Стратегии, который должно подготовить Минэнерго в течение шести месяцев.