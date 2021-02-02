"Меньше 5%". Герус заявил, что импорт электроэнергии не угрожает энергобезопасности Украины

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус рассказал, что Украину в феврале ждут 15-градусные морозы, а запасы угля на складах украинских компаний составляют 44% от необходимого.

С декабря 2020 года в Украине наблюдается тенденция по уменьшению количества запасов угля на складах компаний, вырабатывающих электроэнергию. Об этом в видеообращении, опубликованном 2 февраля в Facebook, заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, к концу января запасы составили 44% от необходимых. Герус отметил, что в феврале Украину ожидают 15-градусные морозы.

"В таких условиях мы не можем рисковать из-за того, что какие-то компании не завезли уголь. У нас 80% угольных электростанций – частные компании. В Украине начался импорт электроэнергии. Он занимает примерно 3–4% от потребления. Этот импорт поступает в пиковые моменты потребления: с 19.00 до 22.00. С помощью импорта в эти часы ситуация балансируется и не возникает риска веерных отключений", – сказал нардеп.

Он отметил, что это мера временная, в марте потеплеет и потребности в импорте электроэнергии не будет.

"Есть политические заявления о том, что импорт электроэнергии влияет на энергобезопасность. Он не влияет, на сегодняшний день он составляет меньше 5%, такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность", – считает Герус.

Возобновление импорта электроэнергии из России в Украину является преступлением, считает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Об этом он написал 1 февраля в Facebook.

1 января на сайте НЭК "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт электроэнергии стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK. По состоянию на март 2020 года 95% всех угольных шахт находились в простое.