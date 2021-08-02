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Кабмину необходимо способствовать реформированию тарифной политики “Укрзалізниці” – политолог Сазонов

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Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard &amp; Poor&rsquo;s повышают кредитные рейтинги "Укрзалізниці" и дают ей стабильный прогноз
Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor’s повышают кредитные рейтинги "Укрзалізниці" и дают ей стабильный прогноз
Фото: diia.gov.ua

За последние несколько месяцев менеджмент "Укрзалізниці" сумел стабилизировать финансовую ситуацию, но Кабмину необходимо разбираться с накопленными в компании проблемами: из-за тарифов на грузоперевозки, схемы закупок электроэнергии, а также налога на землю, сообщил 2 августа в своем Facebook политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Ситуация в "Укрзалізниці" наконец поднялась на уровень президента и СНБО. Их праведный гнев вполне оправдан. В частности, из-за заниженных тарифов на грузовые перевозки и непрозрачных схем покупки электроэнергии только за 2016–2020 годы компания потеряла – только вдумайтесь – около 100 млрд гривен. Как прямое следствие этого – ужасное состояние железнодорожного хозяйства. С этим всем, безусловно, нужно разбираться, соответствующее поручение Совбеза у Кабмина уже есть", – написал он.

Сазонов добавил, что за последние несколько месяцев менеджмент компании сумел стабилизировать ситуацию.

"Об этом говорят как минимум два факта. Первый – "Укрзалізниця" уже три месяца подряд получает прибыль – за второй квартал  около 230 млн грн – и существенно увеличивает объемы грузоперевозок. И второй, я бы сказал, даже более объективный – международные рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor’s повышают кредитные рейтинги компании и дают ей стабильный прогноз. А это уж точно о чем-то говорит. Но, несмотря на это, Кабмину придется устранять действительно глубинные и системные причины накопленных проблем "Укрзалізниці", – отметил политолог.

Он сообщил, что среди этих проблем – многомиллиардные налоги на землю, которые ежегодно вынуждена платить "Укрзалізниця", притом что ни одна государственная железнодорожная компания в мире этот налог не платит.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/4199011600186233

Теги: налоги, СНБО, Укрзалізниця, тарифы, электроэнергия, прибыль, финансы, перевозки, грузоперевозки, Кирилл Сазонов, Кабмин
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