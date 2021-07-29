Европейская бизнес-ассоциация не поддержала проект приказа Мининфраструктуры о повышении тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки

Одна из ключевых проблем "Укрзалізниці" – убыточность пассажирских перевозок, в то время как грузовые перевозки являются высокорентабельными, подчеркнули авторы заявления Фото: epravda.com.ua

Простое повышение цен не решит проблем перевозчика, но принесет катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, убеждены в ЕВА.

"Система тарифов "Укрзалізниці" требует комплексного пересмотра, а не точечного повышения. Для этого необходимо осуществить реорганизацию УЗ, что уже предусмотрено в проекте закона "О железнодорожном транспорте", который требует скорейшего принятия", – отметили авторы заявления.

Если нынешние планы по повышению тарифов будут реализованы, что нагрузка на бизнес возрастет на 10,1 млрд грн ежегодно, при этом расходы предприятий ТЭК вырастут почти на треть, или на 2 млрд в год.

"Такое повышение будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей, в которых значительное количество предприятий сейчас убыточные или дотационные и находятся в затруднительном финансовом положении. Существенно пострадает строительная и цементная отрасль", – отмечается в сообщении.

Финансовый план компании не предусматривал повышения тарифов, а в проекте постановления нет расчета себестоимости перевозок по видам грузов, напомнили в ассоциации.

"Укрзалізниця" рассчитывает в случае внедрения проекта получить около 10–12 млрд грн совокупно за 2021-й и 2022 годы. Однако представители бизнеса убеждены, что эти показатели существенно завышены. Так, часть грузов, для которых планируется индексация (в частности, щебень, песок, шлаки, строительные грузы, зерно), переориентируются на автотранспорт. Это, с одной стороны, не даст "Укрзалізниці" получить ожидаемый уровень поступлений. А с другой – существенно увеличит нагрузку на автодороги, что, в свою очередь, потенциально приведет к ухудшению качества дорожного покрытия", – прогнозируют в ЕВА.

Одна из ключевых проблем "Укрзалізниці" – убыточность пассажирских перевозок, в то время как грузовые перевозки являются высокорентабельными, подчеркнули авторы заявления.