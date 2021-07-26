До 30 тонн ежемесячно. В Ровенской области прокуратура разоблачила чиновников "Укрзалізниці" на краже горючего

По данным следствия, дважды в день – утром и вечером – сотрудники откачивали с маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно.

"Правоохранители задержали пятерых должностных лиц при хищении горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", – сообщили в прокуратуре.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяли более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, 5 автомобилей, которые использовались для перевозки топлива и денежные средства в разной валюте.