Федерация работодателей потребовала от "Укрзалізниці" ввести прозрачное тарифообразование

Об этом идет речь в заявлении Федерации работодателей Украины (ФРУ), опубликованном в Facebook 6 августа.

"Укрзалізниця" потеряла доверие бизнеса и кадровые ротации в компании не способствуют его восстановлению, подчеркивают в федерации. ФРУ призывает начать системные изменения в "Укрзалізниці".

"Безусловно, мы хотим видеть "Укрзалізницю" сильной и стабильной компанией. Бизнес больше, чем кто-либо другой, в этом заинтересован. Мы все понимаем, что сильная, мощная и модернизированная "Укрзалізниця" – это конкурентное преимущество для всего украинского бизнеса. К сожалению, износ ресурсов УЗ сегодня составляет более 90%. Нам нужны быстрые решения и инструменты для того, чтобы изменить ситуацию", – говорится в заявлении.

В федерации рассказали, что у бизнеса есть много претензий к политике "Укрзалізниці" по проведению закупок, к выполнению инвестиционных планов, а также к "критериям проведения тендеров и коррупции, которая с этим связана".

"Мы требовали и будем требовать прозрачной закупочной политики, честной конкуренции, внедрения рамочных соглашений, ликвидации позорной практики закупок сомнительной продукции. Также мы категорически не согласны с тем, что сегодня цена является ключевым критерием закупок, в то время как такие неценовые критерии как локализация, жизненный цикл и качество продукции не учитываются. Ведь от качества закупаемой продукции, зависит прежде всего безопасность пассажиров и грузов, – подчеркнули авторы заявления, – Мы все понимаем, что все экономические процессы связаны. И отраслевые, и межотраслевые. Поэтому мы говорим и о рынке электроэнергии, и о рынке газа, и о тарифах на перевозку, что сегодня для кого-то это продукт, а для кого-то – себестоимость".

Бизнес не против "понятных всем и прозрачных повышений тарифов, но инструментарий, аргументацию и сам принцип их повышения необходимо совместно обсуждать", добавили авторы релиза.

"Чтобы устанавливать экономически обоснованные тарифы на грузовые перевозки, необходимо провести реформу "Укрзалізниці" с финансовым и организационным разделением на отдельные юридические лица. Это позволит создать условия для повышения прозрачности, улучшения качества сервиса и роста эффективности железнодорожных перевозок", – резюмировали в федерации.