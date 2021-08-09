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Федерация работодателей потребовала от "Укрзалізниці" ввести прозрачное тарифообразование

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ФРУ призывает начать системные изменения в "Укрзалізниці"
ФРУ призывает начать системные изменения в "Укрзалізниці"
Фото: depositphotos.com

Украинский бизнес не против повышения тарифов "Укрзалізниці" на перевозки, но выступает за введение прозрачного тарифообразования.

Об этом идет речь в заявлении Федерации работодателей Украины (ФРУ), опубликованном в Facebook 6 августа. 

"Укрзалізниця" потеряла доверие бизнеса и кадровые ротации в компании не способствуют его восстановлению, подчеркивают в федерации. ФРУ призывает начать системные изменения в "Укрзалізниці". 

"Безусловно, мы хотим видеть "Укрзалізницю" сильной и стабильной компанией. Бизнес больше, чем кто-либо другой, в этом заинтересован. Мы все понимаем, что сильная, мощная и модернизированная "Укрзалізниця" – это конкурентное преимущество для всего украинского бизнеса. К сожалению, износ ресурсов УЗ сегодня составляет более 90%. Нам нужны быстрые решения и инструменты для того, чтобы изменить ситуацию", – говорится в заявлении. 

В федерации рассказали, что у бизнеса есть много претензий к политике "Укрзалізниці" по проведению закупок, к выполнению инвестиционных планов, а также к "критериям проведения тендеров и коррупции, которая с этим связана". 

"Мы требовали и будем требовать прозрачной закупочной политики, честной конкуренции, внедрения рамочных соглашений, ликвидации позорной практики закупок сомнительной продукции. Также мы категорически не согласны с тем, что сегодня цена является ключевым критерием закупок, в то время как такие неценовые критерии как локализация, жизненный цикл и качество продукции не учитываются. Ведь от качества закупаемой продукции, зависит прежде всего безопасность пассажиров и грузов, – подчеркнули авторы заявления, – Мы все понимаем, что все экономические процессы связаны. И отраслевые, и межотраслевые. Поэтому мы говорим и о рынке электроэнергии, и о рынке газа, и о тарифах на перевозку, что сегодня для кого-то это продукт, а для кого-то – себестоимость".

Бизнес не против "понятных всем и прозрачных повышений тарифов, но инструментарий, аргументацию и сам принцип их повышения необходимо совместно обсуждать", добавили авторы релиза. 

"Чтобы устанавливать экономически обоснованные тарифы на грузовые перевозки, необходимо провести реформу "Укрзалізниці" с финансовым и организационным разделением на отдельные юридические лица. Это позволит создать условия для повышения прозрачности, улучшения качества сервиса и роста эффективности железнодорожных перевозок", – резюмировали в федерации. 

https://www.facebook.com/UkrainianEmployers/posts/4268940909820809

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы.  

Теги: Укрзалізниця, бизнес, Министерство инфраструктуры, тарифы, ФРУ, реформа, грузоперевозки
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