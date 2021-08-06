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После каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы – Федерация работодателей транспорта

Владимир Гусак: повышение тарифов кажется простым путем для решения проблемы "Укрзалізниці". Но это не так
Владимир Гусак: повышение тарифов кажется простым путем для решения проблемы "Укрзалізниці". Но это не так
Фото: obozrevatel.com

"Укрзалізницю" наобходимо реформировать, а постоянное повышение тарифов не решает проблем предприятия, заявил в эфире телеканала "Наш" генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Укрзалізниця" является монополистом, и повышение тарифов кажется простым путем для решения проблемы "Укрзалізниці". Но это не так. Потому что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы. То есть с 2015 года в "Укрзалізниці" тарифы на грузовые перевозки повысились более чем вдвое, и за это же время "Укрзалізниця" потеряла более 40 млн грузов, это более 10%, очень много. За этот же период автомобильные перевозки выросли на 65 млн тонн, или более чем в два раза", – рассказал эксперт.

Он убежден, что компании необходимо профессиональной руководство и возможность  новому менеджменту работать на протяжении длительного времени.  

"Прежде всего надо назначить компетентное и мотивированное руководство "Укрзалізниці". Начинать надо с наблюдательного совета. Этот наблюдательный совет работает уже три года, сменил пять руководителей правления, все пять были плохие, только наблюдательный совет хороший. То есть полная перезагрузка наблюдательного совета  там должно быть больше специалистов с железнодорожным опытом, затем этот наблюдательный совет должен назначить компетентный и честный менеджмент на "Укрзалізниці", – считает Гусак.

Только после этих перемен возможна реформа "Укрзалізниці", отметил он.

"Речь идет о распределении "Укрзалізниці" на сегменты по видам деятельности. Это прежде всего инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, и в отдельное предприятие должны быть выделены все непрофильные активы, которых очень много и которые только забирают деньги и внимание менеджмента от "Укрзалізниці". И необходимо финансовое и организационное разделение "Укрзалізниці" на отдельные юридические лица, согласно уже принятому постановлению Кабинета Министров №1411. Но начинать надо прежде всего с мотивированного и профессионального менеджмента", – подытожил Гусак.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
Теги: транспорт, экономика, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, тарифы, перевозки, реформа, набсовет, инфраструктура, грузоперевозки, Владимир Гусак
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