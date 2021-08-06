После каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы – Федерация работодателей транспорта

Владимир Гусак: повышение тарифов кажется простым путем для решения проблемы "Укрзалізниці". Но это не так Фото: obozrevatel.com

"Укрзалізниця" является монополистом, и повышение тарифов кажется простым путем для решения проблемы "Укрзалізниці". Но это не так. Потому что после каждого повышения тарифов "Укрзалізниця" теряет грузы. То есть с 2015 года в "Укрзалізниці" тарифы на грузовые перевозки повысились более чем вдвое, и за это же время "Укрзалізниця" потеряла более 40 млн грузов, это более 10%, очень много. За этот же период автомобильные перевозки выросли на 65 млн тонн, или более чем в два раза", – рассказал эксперт.

Он убежден, что компании необходимо профессиональной руководство и возможность новому менеджменту работать на протяжении длительного времени.

"Прежде всего надо назначить компетентное и мотивированное руководство "Укрзалізниці". Начинать надо с наблюдательного совета. Этот наблюдательный совет работает уже три года, сменил пять руководителей правления, все пять были плохие, только наблюдательный совет хороший. То есть полная перезагрузка наблюдательного совета – там должно быть больше специалистов с железнодорожным опытом, затем этот наблюдательный совет должен назначить компетентный и честный менеджмент на "Укрзалізниці", – считает Гусак.

Только после этих перемен возможна реформа "Укрзалізниці", отметил он.

"Речь идет о распределении "Укрзалізниці" на сегменты по видам деятельности. Это прежде всего инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, и в отдельное предприятие должны быть выделены все непрофильные активы, которых очень много и которые только забирают деньги и внимание менеджмента от "Укрзалізниці". И необходимо финансовое и организационное разделение "Укрзалізниці" на отдельные юридические лица, согласно уже принятому постановлению Кабинета Министров №1411. Но начинать надо прежде всего с мотивированного и профессионального менеджмента", – подытожил Гусак.