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Федерация работодателей ТЭК призвала Антимонопольный комитет не согласовывать повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки

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Во ФРУТЭК подчеркнули, что повышение тарифов может привести к искажению конкуренции на зависимых от грузоперевозок рынках
Во ФРУТЭК подчеркнули, что повышение тарифов может привести к искажению конкуренции на зависимых от грузоперевозок рынках
Фото: depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины должен вмешаться и рекомендовать "Укрзалізниці" отозвать решение о повышении тарифов на грузовые перевозки, заявила в открытом письме Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУТЭК), пишет "Обозреватель" со ссылкой на документ. В Федерации подчеркнули, что этот вид перевозок является рентабельным, в то же время тарифообразование происходит непрозрачно, не имеет достаточного обоснования и искажает конкуренцию на рынке.

Издание отмечает, что Антимонопольный комитет опубликовал в 2018 году отчет, в котором назвал "Укрзалізницю" монополистом на рынке грузоперевозок железнодорожным транспортом и услуг по предоставлению магистральных грузовых локомотивов. В том же отчете указано, что установить экономическую обоснованность ставки за пользование вагонами невозможно без детального анализа.

"В то же время, увеличение ставок платы за использование собственных вагонов АО "Укрзалізниця" никоим образом не сказалось на улучшении железнодорожных услуг. Проблема недовольства спроса клиентов на подвижной состав остается критической", – отмечает "Обозреватель".

В письме ФРУТЭК сказано, что тарифная политика компании нестабильна.

"Антимонопольный комитет Украины отметил, что одной из проблем АО "Укрзалізниця" является несовершенство, непрозрачность и неконтролируемость тарифной политики АО "Укрзалізниця", что позволяет бессистемно повышать стоимость услуг и выводить отдельные составляющие железнодорожных тарифов из-под государственного регулирования. Постоянное повышение тарифов на перевозки и платы за пользование вагонами АО "Укрзалізниця", нестабильная тарифная политика, необоснованное повышение тарифов несколько раз в год", – цитирует издание документ.

Во ФРУТЭК подчеркнули, что повышение тарифов может привести к искажению конкуренции на зависимых от грузоперевозок рынках, а также к снижению конкурентоспособности потребителей услуг "Укрзалізниці", что замедлит развитие экономики в целом.

"Просим при рассмотрении проекта приказа обратить внимание на наличие негативного влияния на различные отрасли экономики, в том числе на рост доли транспортных расходов в конечной цене продукции, а следовательно – сокращение производства отдельной продукции. Также следует учитывать, что в случае повышения тарифов часть грузов (в частности щебень, песок, шлаки, строительные грузы, зерно) переориентируются на автотранспорт. Это не позволит УЗ получить ожидаемый уровень поступлений, а с другой – существенно увеличит нагрузку на автодороги, ухудшит качество дорожного полотна по всей территории Украины и сведет на нет все достижения стратегического проекта президента Украины "Большое строительство", – говорится в письме.

Авторы документа призвали АМКУ потребовать у перевозчика экономическое обоснование проекта приказа, и рекомендовать ему вместо повышения тарифов прекратить практику перекрестного субсидирования различных видов деятельности.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Теги: транспорт, экономика, Укрзалізниця, АМКУ, тарифы, Антимонопольный комитет, монополия, финансы, перевозки, грузоперевозки, ФРУТЭК
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