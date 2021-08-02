В Минэкономики считают, что повышение тарифов на грузоперевозки "Укрзалізниці" приведет к подорожанию работ и услуг – СМИ

Методика и порядок расчета тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом не соответствуют законодательству и требуют пересмотра, пишет "Обозреватель" Фото: unn.com.ua

В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

Издание отмечает, что в документе приведены расчеты, как скажется рост тарифов на экономике: дополнительные поступления "Укрзалізниці" составят 10,1 млрд грн в год, при этом на перевозке грузов 1-го тарифного класса и пустых вагонов из-под 1-го тарифного класса "Укрзалізниця" дополнительно получит 7,4 млрд грн, 2-го тарифного класса – 1,8 млрд грн и внеклассной группы – 0,9 млрд грн.

"То есть основная тарифная нагрузка приходится на перевозки низкостоимостных грузов с высокой долей транспортной составляющей в цене продукции (топливно-энергетические и рудные полезные ископаемые, строительные грузы), что приведет к росту цен на соответствующую продукцию и, как следствие, стоимости коммунальных услуг и строительных работ, переориентации перевозок этих грузов на автомобильный транспорт", – цитирует издание записку Минэкономики.

В ведомстве подчеркнули, что Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года, и там отмечается, что тарифы на железнодорожные перевозки экономически не обоснованы из-за непрозрачного механизма тарифообразования, который не привязан к себестоимости перевозок. В связи с этим стратегия предполагает ряд шагов для финансового оздоровления "Укрзалізниці" и формирования экономически обоснованных тарифов.

"Стратегическим курсом было определено проведение реструктуризации и финансового оздоровления АО "Укрзалізниця", обеспечение реализации непрофильных активов, освобождение от налогообложения земель под железнодорожной инфраструктурой, проведение финансового и организационного разделения Общества на отдельные сегменты по видам деятельности, уменьшение убыточности пассажирских перевозок путем введения контрактного заказа общественно важных пассажирских перевозок ", – сказано в документе Минэкономики.

При этом министерство отмечает, что тарифообразование на грузовые железнодорожные перевозки затруднено, нет методологии формирования тарифов, в частности их дифференциации по классам грузов. Также методика и порядок расчета тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом не соответствуют законодательству и требуют пересмотра, пишет "Обозреватель".