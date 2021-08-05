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Жмак: Необходимо провести реформу "Укрзалізниці", без этого повышение тарифов на перевозки не будет обоснованным

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Владимир Жмак: Говорить о том, что мы поднимем тарифы и сразу "Укрзалізниця" расцветет, это абсолютно нецелесообразно и нерационально
Владимир Жмак: Говорить о том, что мы поднимем тарифы и сразу "Укрзалізниця" расцветет, – это абсолютно нецелесообразно и нерационально
Фото: epravda.com.ua

К вопросу тарифообразования на услуги "Укрзалізниці" нужно подходить только после того, как будет проведена реформа компании, заявил экс-председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак 3 августа в эфире телеканала "Наш".

"Тарифы нельзя рассматривать отдельно без структурных преобразований всей "Укрзалізниці" в целом. Это касается в первую очередь анбандлинга, эти обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, должны реформировать "Укрзалізницю" для того, чтобы каждое из четырех направлений "Укрзалізниці" могло само себя обеспечивать", – сказал он.

Жмак пояснил, что без разделения компании по направлениям видов деятельности убыточные структурные подразделения, в том числе пассажирские перевозки, не получат никаких стимулов снижать убыточность своей работы.

"Сейчас за счет кросс-функционального субсидирования нет у пассажирских перевозок никакой мотивации для того, чтобы самосовершенствоваться и зарабатывать деньги. Потому что они уверены в том, что за счет прибыльных грузовых перевозок их убытки будут покрыты", – рассказал экс-глава компании.

Вопрос тарифообразования должен быть связан в первую очередь с реформой всей "Укрзалізниці", что позволит рассчитать реальную себестоимость услуг по перевозке и установить сбалансированные тарифы, убежден он.

"Чтобы говорить о тарифах на грузовые перевозки, сначала надо грузовые перевозки вывести из "Укрзалізниці" в отдельное со своим собственным балансом юридическое лицо и внимательно посчитать доходы, убытки и расходы этой вертикально интегрированной единицы. Потому что сейчас, например, если мы говорим о грузовых перевозках, то они осуществляются шестью региональными железными дорогами – филиалами. В этих филиалах сейчас находятся депо, которые занимаются локомотивами, и таким образом распыляются грузовые перевозки среди шести этих региональных железных дорог", – пояснил Жмак.

Он считает, что сначала необходимо реформировать "Укрзалізницю", и только потом поднимать вопрос о тарифах.

"Говорить о том, что мы поднимем тарифы и сразу "Укрзалізниця" расцветет, – это абсолютно нецелесообразно и нерационально. Поэтому в первую очередь реформы, а затем тарифы", – резюмировал бывший глава правления компании.

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Запланированное "Укрзалізницею" повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
Теги: транспорт, экономика, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, тарифы, прибыль, убытки, Владимир Жмак, перевозки, инфраструктура, грузоперевозки, анбандлинг, расходы, Минэкономики
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