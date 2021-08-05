Жмак: Необходимо провести реформу "Укрзалізниці", без этого повышение тарифов на перевозки не будет обоснованным

Владимир Жмак: Говорить о том, что мы поднимем тарифы и сразу "Укрзалізниця" расцветет, – это абсолютно нецелесообразно и нерационально Фото: epravda.com.ua

"Тарифы нельзя рассматривать отдельно без структурных преобразований всей "Укрзалізниці" в целом. Это касается в первую очередь анбандлинга, эти обязательства, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, должны реформировать "Укрзалізницю" для того, чтобы каждое из четырех направлений "Укрзалізниці" могло само себя обеспечивать", – сказал он.

Жмак пояснил, что без разделения компании по направлениям видов деятельности убыточные структурные подразделения, в том числе пассажирские перевозки, не получат никаких стимулов снижать убыточность своей работы.

"Сейчас за счет кросс-функционального субсидирования нет у пассажирских перевозок никакой мотивации для того, чтобы самосовершенствоваться и зарабатывать деньги. Потому что они уверены в том, что за счет прибыльных грузовых перевозок их убытки будут покрыты", – рассказал экс-глава компании.

Вопрос тарифообразования должен быть связан в первую очередь с реформой всей "Укрзалізниці", что позволит рассчитать реальную себестоимость услуг по перевозке и установить сбалансированные тарифы, убежден он.

"Чтобы говорить о тарифах на грузовые перевозки, сначала надо грузовые перевозки вывести из "Укрзалізниці" в отдельное со своим собственным балансом юридическое лицо и внимательно посчитать доходы, убытки и расходы этой вертикально интегрированной единицы. Потому что сейчас, например, если мы говорим о грузовых перевозках, то они осуществляются шестью региональными железными дорогами – филиалами. В этих филиалах сейчас находятся депо, которые занимаются локомотивами, и таким образом распыляются грузовые перевозки среди шести этих региональных железных дорог", – пояснил Жмак.

Он считает, что сначала необходимо реформировать "Укрзалізницю", и только потом поднимать вопрос о тарифах.

"Говорить о том, что мы поднимем тарифы и сразу "Укрзалізниця" расцветет, – это абсолютно нецелесообразно и нерационально. Поэтому в первую очередь реформы, а затем тарифы", – резюмировал бывший глава правления компании.