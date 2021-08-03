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Нардеп Гришина: За никчемную работу члены правления "Укрзалізниці" получили за последние два года почти 66 млн грн

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Юлия Гришина: Правление национальной компании утратило инициативу, барахтается в куче рутинных, мелочных вопросов и является недееспособным и не способным выполнять уставные задачи
Юлия Гришина: Правление национальной компании утратило инициативу, барахтается в куче рутинных, мелочных вопросов и является недееспособным и не способным выполнять уставные задачи
Фото: Юлія Гришина / Facebook

Нынешние члены правления государственной "Укрзалізниці" не только не хотят и не могут реформировать отрасль, они даже не способны управлять ею, написала в Facebook 15 июля глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке "Укрзалізниці", нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Возвращаясь к теме кадров "Укрзалізниці", которая обеспокоила даже Совет национальной безопасности и обороны Украины. В отчете по результатам полугодовой работы нашей ВСК (который доступен по ссылке) четко указано, что правление национальной компании утратило инициативу, барахтается в куче рутинных, мелочных вопросов и, по сути дела, является недееспособным и не способным выполнять уставные задачи. Работа членов правления дублируется профильными директорами, у которых в штате "Укрзалізниці" 12 должностей. Именно так размывается ответственность, создается избыточное звено в и без того запутанной системе управления", – заявила политик.

В качестве примера неэффективного управления она привела одну из вертикалей компании.

"Например, член правления Франтишек Буреш в своем непосредственном подчинении имеет функциональную вертикаль по инженерно-техническому обеспечению, которую возглавляет директор по инженерно-техническому обеспечению. При такой никчемной работе и ее последствиях председатель и члены правления получали последние два года, кроме высоких, назначенных акционером окладов, значительные вознаграждения, премии и финансовую помощь. Всего почти 66 млн грн", – сообщила нардеп.

Гришина считает, что в ситуации с "Укрзалізницею" корпоративное управление уже не поможет.

"ВСК констатировала, что текущий состав правления – это не команда профессионалов-единомышленников, которая целенаправленно работает на пользу "Укрзалізниці" и национальной экономики, а разрозненный набор дилетантов в железнодорожной сфере, которые являются выдвиженцами определенных "влиятельных сил" и за очень большое вознаграждение отстаивают их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль. Они не только не хотят и не могут реформировать отрасль, они даже не способны управлять ею. При таких условиях, когда практически разрушены основы, на которых держится железнодорожный транспорт, "Укрзалізниця" обречена, а надежды на то, что механизмы корпоративного управления исправят ситуацию, являются недальновидными, мягко говоря, а возможно, и безответственными", – убеждена представитель "Слуги народа".

По ее мнению, для вывода компании из кризиса осталось очень мало времени.

"По мнению ВСК, большой ошибкой является применение коллегиального исполнительного органа управления без определения персональных КПЭ (ключевые показатели эффективности. – "ГОРДОН") и сфер личной ответственности его членов для "Укрзалізниці" вообще, а на период реформирования особенно. Как председатель ВСК раз обращаюсь к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ускорить процесс смены руководства "Укрзалізниці", поскольку именно акционер несет за это основную ответственность! А теперь еще и решение СНБО есть! Выполняйте, ждать больше нельзя!" – подытожила народный депутат.

https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/4201386139957207

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области. CНБО инициировал введение в компании временного управления, так как критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В мае 2021 года Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира ЖмакаОбязанности председателя правления "Укрзалізниці" временно возложены на одного из членов правления компании Ивана Юрика.

Теги: транспорт, экономика, СНБО, Укрзалізниця, временная следственная комиссия, финансы, реформа, премьер-министр, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Юлия Гришина, Франтишек Буреш
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