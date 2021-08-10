"Не всем пассажирам удобно делать шпагат". "Укрзалізниця" попала в скандал из-за поезда из Киева в Одессу

"Немного не угадали с платформой для посадки в поезде 287 "Киев – Одесса". Поезд подали к первому перрону. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат да еще и с чемоданами. Вероятно, что в Одессе будет такая же история", – подписал блогер видео.

В ролике видно, как пассажирам приходится буквально переносить маленьких детей через большое расстояние между вагоном и платформой, чтобы те не упали.

В комментариях пользователи отмечают, что такие поезда следовало бы подавать на низкую платформу или использовать помост.

Скриншот: Олег Васильєв / Facebook