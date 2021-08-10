ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

После ухода Юрика с должности врио главы правления "Укрзалізниці" набсовет может препятствовать реформированию компании – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, набсовет может быть причастен к коррупции в "Укрзалізниці"
По данным СМИ, набсовет может быть причастен к коррупции в "Укрзалізниці"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" может быть коррумпирован. Об этом пишет агентство УНИАН в статье, которая вышла 10 августа.

Агентство обратило внимание, что набсовет поблагодарил за работу Ивана Юрика, который накануне подал в отставку с должности врио главы правления "Укрзалізниці". 

По данным УНИАН, "многих удивил" тон заявления набсовета. Журналисты считают, что там "с теплотой" отозвались о топ-менеджере. 

"Финансовые проблемы и коррупционные скандалы, которые не покидают госпредприятие все эти годы, также косвенно относятся и к персоне Юрика. Ведь часть своих доходов он получал непосредственно из карманов налогоплательщиков, которые через правительство являются конечным бенефициаром железнодорожного гиганта. Именно с его участием "Укрзалізниця", по сути, провалила реформу корпоративного управления", – говорится в материале агентства.

Как пишет УНИАН, на рынке есть мнение, что "несмотря на показательное желание реформировать и модернизировать "Укрзалізницю", наблюдательный совет, по крайней мере его часть, которая ориентируется на нынешнего руководителя, может быть давно и плотно коррумпирован". 

Когда будет назначен новый врио главы правления, набсовет может быть лояльным и поддерживать его, прогнозирует агентство. Но "на самом деле уже в ближайшее время от них можно ожидать существенного сопротивления борьбе с коррупцией на железной дороге", отмечается в статье.

Контекст:

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

Юрик подал заявление об уходе с должности главы правления, набсовет удовлетворил его и рекомендовал назначить врио главы компании председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, который сейчас занимает пост советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. Юрик продолжит работать в компании в должности члена правления, ответственного за финансы.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщала пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Теги: Укрзалізниця, реформы, реформа, набсовет, Иван Юрик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS