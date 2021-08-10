После ухода Юрика с должности врио главы правления "Укрзалізниці" набсовет может препятствовать реформированию компании – СМИ

По данным СМИ, набсовет может быть причастен к коррупции в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Агентство обратило внимание, что набсовет поблагодарил за работу Ивана Юрика, который накануне подал в отставку с должности врио главы правления "Укрзалізниці".

По данным УНИАН, "многих удивил" тон заявления набсовета. Журналисты считают, что там "с теплотой" отозвались о топ-менеджере.

"Финансовые проблемы и коррупционные скандалы, которые не покидают госпредприятие все эти годы, также косвенно относятся и к персоне Юрика. Ведь часть своих доходов он получал непосредственно из карманов налогоплательщиков, которые через правительство являются конечным бенефициаром железнодорожного гиганта. Именно с его участием "Укрзалізниця", по сути, провалила реформу корпоративного управления", – говорится в материале агентства.

Как пишет УНИАН, на рынке есть мнение, что "несмотря на показательное желание реформировать и модернизировать "Укрзалізницю", наблюдательный совет, по крайней мере его часть, которая ориентируется на нынешнего руководителя, может быть давно и плотно коррумпирован".

Когда будет назначен новый врио главы правления, набсовет может быть лояльным и поддерживать его, прогнозирует агентство. Но "на самом деле уже в ближайшее время от них можно ожидать существенного сопротивления борьбе с коррупцией на железной дороге", отмечается в статье.