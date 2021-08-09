Министр инфраструктуры Украины назвал главные задачи для будущего руководителя "Укрзалізниці"

"Ожидаем, что уже через несколько месяцев наблюдательный совет предложит правительству кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления", – написал он.
Министр назвал главные задачи "для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки":
Кубраков подчеркнул, что "внедрение этих решений в кратчайшие сроки" – то, чего ожидают от нового руководителя "Укрзалізниці".
"Есть четкие сроки и задачи – уверен, что у нас все получится", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.
Кубраков также поддержал принятое 9 августа наблюдательным советом "Укрзалізниці" решение рекомендовать назначить врио главы компании председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, который сейчас занимает пост советника Кубракова.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщала пресс-служба компании.
В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.