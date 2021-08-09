Министр инфраструктуры Украины назвал главные задачи для будущего руководителя "Укрзалізниці"

У "Укрзалізниці" постоянного руководителя нет уже почти пять месяцев Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Ожидаем, что уже через несколько месяцев наблюдательный совет предложит правительству кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления", – написал он.

Министр назвал главные задачи "для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки":

повышение тарифов на грузовые перевозки, "ведь без рыночных тарифов нормальное развитие "Укрзалізниці" невозможно";

налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома";

привлечение на украинский рынок международных инвесторов;

закупка новых поездов и локомотивов.

Кубраков подчеркнул, что "внедрение этих решений в кратчайшие сроки" – то, чего ожидают от нового руководителя "Укрзалізниці".

"Есть четкие сроки и задачи – уверен, что у нас все получится", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Кубраков также поддержал принятое 9 августа наблюдательным советом "Укрзалізниці" решение рекомендовать назначить врио главы компании председателя правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, который сейчас занимает пост советника Кубракова.