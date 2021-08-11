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В Одессе Ройтбурда проводили в последний путь аплодисментами. Порошенко сказал речь, Зеленский прислал венок. Фоторепортаж

Сегодня 19.17
В Одессе состоялись прощание и похороны известного художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, сообщает "Думская". Гражданская панихида прошла во дворе музея. На ней были семья и близкие Ройтбурда, его коллеги, одесские художники и скульпторы, музейные завсегдатаи, глава области Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов. Приехал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" (Ройтбурд был депутатом облсовета от этой партии) Петр Порошенко. Он поддержал идею присвоить музею имя Ройтбурда. Действующий глава государства Владимир Зеленский прислал венок в цветах национального флага. В последний путь художника проводили аплодисментами. Похоронили его на Третьем еврейском кладбище.
Теги: Петр Порошенко, Одесса, Александр Ройтбурд, художник, Геннадий Труханов, похороны, Владимир Зеленский, кладбище, мэр Одессы, музей, прощание, Сергей Гриневецкий
 

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