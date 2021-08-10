ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Гончаренко инициировал переименование Одесского худмузея в честь Ройтбурда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Именем Ройтбурда в Одессе хотят назвать улицу и музей, которым он руководил
Именем Ройтбурда в Одессе хотят назвать улицу и музей, которым он руководил
Фото: Олександр Ройтбурд / Facebook

Нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") направил главе Одесской облгосаминистрации Сергею Гриневецкому депутатское обращение, в котором просит рассмотреть вопрос присвоения Одесскому художественному музею имени художника Александра Ройтбурда, возглавлявшего учреждение в последние годы жизни.

Фото документа без дат и подписей Гончаренко 10 августа опубликовал в своем Telegram-канале. 

"Ройтбурд был великим творцом и талантливым художником, сделал значительный взнос в становление, развитие и возрождение Одесского художественного музея, любил родной город и Украину", – говорится в обращении.

Гончаренко заявил, что присвоение музею имени Ройтбурда – "это достойное увековечение памяти директора, который внес значительный вклад в развитие культуры и других сфер общественной жизни".

Как сообщала 9 августа "Думская", глава фракции "Европейской солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович предложил назвать именем Ройтбурда улицу и отправил соответствующий запрос мэру города Геннадию Труханову.

Но по информации главного редактора "Думской" Олега Константинова, мэрия назвала это предложение "спекуляциями отдельных политиков" и отвергла под предлогом того, что сделать это ранее, чем через 10 лет, запрещает устав города Одессы. Журналист подчеркнул, что на самом деле в уставе такого правила нет и что один из бульваров в городе назвали именем писателя-сатирика Михаила Жванецкого еще при его жизни. 

https://www.facebook.com/konstantinov1984/posts/4171487802930976

Контекст:

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, умер 8 августа 2021 года

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.

Предыдущий глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет.

19 мая 2021 года Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в 2019 году.

Теги: Одесса, депутаты, Александр Ройтбурд, Алексей Гончаренко, художник, Одесская ОГА, музей, переименование, Михаил Шмушкович, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
"Так красиво может фотографировать только папа". Каминская с детьми отдохнула с бывшим мужем
"Так красиво может фотографировать только папа". Каминская с детьми отдохнула с бывшим мужем
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике
"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике
"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье
"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье
  Секс-скандал с участием Талашко. В университете отреагировали на обвинения 75-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах
  Секс-скандал с участием Талашко. В университете отреагировали на обвинения 75-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS