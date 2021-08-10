Нардеп Гончаренко инициировал переименование Одесского худмузея в честь Ройтбурда

Именем Ройтбурда в Одессе хотят назвать улицу и музей, которым он руководил Фото: Олександр Ройтбурд / Facebook

Фото документа без дат и подписей Гончаренко 10 августа опубликовал в своем Telegram-канале.

"Ройтбурд был великим творцом и талантливым художником, сделал значительный взнос в становление, развитие и возрождение Одесского художественного музея, любил родной город и Украину", – говорится в обращении.

Гончаренко заявил, что присвоение музею имени Ройтбурда – "это достойное увековечение памяти директора, который внес значительный вклад в развитие культуры и других сфер общественной жизни".

Как сообщала 9 августа "Думская", глава фракции "Европейской солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович предложил назвать именем Ройтбурда улицу и отправил соответствующий запрос мэру города Геннадию Труханову.

Но по информации главного редактора "Думской" Олега Константинова, мэрия назвала это предложение "спекуляциями отдельных политиков" и отвергла под предлогом того, что сделать это ранее, чем через 10 лет, запрещает устав города Одессы. Журналист подчеркнул, что на самом деле в уставе такого правила нет и что один из бульваров в городе назвали именем писателя-сатирика Михаила Жванецкого еще при его жизни.