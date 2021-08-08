Умер украинский художник Ройтбурд

Художник умер после продолжительной болезни.

Контекст:

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе. Он окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.

Предыдущий глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что контракт с Ройтбурдом разорван не будет.

19 мая 2021 года Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в 2019 году.