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ПОЛИТИКА

Одесский облсовет отменил решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музея

Решение о восстановлении Александра Ройтбурда на должности директора Одесского художественного музея поддержали 43 депутата.

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Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года
Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года
Фото: Олександр Ройтбурд / Facebook

Областной совет Одессы отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Об этом Ройтбурд сообщил 18 декабря на своей странице в Facebook.

"Облсовет отменил мое увольнение", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1304544919918547&id=100010891548220

Как отметил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, данное решение инициировали представители его политической силы. "За" проголосовали 43 депутата.

"С утра представители ОПЗЖ пытались блокировать работу облсовета, били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить, но Украина победила. Ройтбурд остается – возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться!" – отметил Гончаренко.

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 августа депутаты снова предприняли попытку уволить Ройтбурда. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

Глава облгосадминистрации Максим Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для увольнения Ройтбурда, писала "Думская". В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая в Едином реестре судебных решений Одесский апелляционный суд опубликовал свое постановление, где говорится, что, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть. Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Приморского районного суда. В постановлении подчеркивается, что оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.

2 июня Куцый заявил, что контракт с Ройтбурдом разорван не будет.

Теги: Одесса, Александр Ройтбурд, Алексей Гончаренко, отставка, музей, увольнение
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