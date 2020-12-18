Одесский облсовет отменил решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музея

Решение о восстановлении Александра Ройтбурда на должности директора Одесского художественного музея поддержали 43 депутата.

Областной совет Одессы отменил решение об отставке Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Об этом Ройтбурд сообщил 18 декабря на своей странице в Facebook.

"Облсовет отменил мое увольнение", – написал он.

Как отметил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, данное решение инициировали представители его политической силы. "За" проголосовали 43 депутата.

"С утра представители ОПЗЖ пытались блокировать работу облсовета, били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить, но Украина победила. Ройтбурд остается – возвращается к руководству ОХМ. Один из лучших музеев Украины продолжает развиваться!" – отметил Гончаренко.

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 августа депутаты снова предприняли попытку уволить Ройтбурда. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

Глава облгосадминистрации Максим Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для увольнения Ройтбурда, писала "Думская". В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая в Едином реестре судебных решений Одесский апелляционный суд опубликовал свое постановление, где говорится, что, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть. Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Приморского районного суда. В постановлении подчеркивается, что оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.

2 июня Куцый заявил, что контракт с Ройтбурдом разорван не будет.