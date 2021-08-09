Представители власти обещали продолжить дело жизни Ройтбурда

В частности, посвященный Ройтбурду пост опубликовал в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать! (...) Смерть художника – большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна – нашим культурным наследием", – написал президент.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram не только выразил соболезнования родным, коллегам и друзьям художника, но и сообщил о планах воплотить в жизнь мечту Ройтбурда о создании музея современного искусства в Одессе.

"В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам… А еще горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы все. В его память", – написал Ткаченко.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook отметил, что, как и многие, не успел поблагодарить Ройтбурда. "За то, что привели зрителя в музей. За то, что вернули Одессе уже подзабытый статус художественной столицы. За то, что смогли объединить рядом с собой таких разных людей. За то, что не сдавались в драке, не опустили руки после травли. За три последних года дружбы. За оставленное бесценное наследие", – перечислил он.

"Мы сделаем все, чтобы Ваше дело продолжалось", – пообещал мэр.