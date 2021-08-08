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"Последние годы жизни грандиозный украинский художник провел в войне с троглодитами". В соцсетях вспоминают Ройтбурда

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Многие сегодня пишут и вспоминают об Александре Ройтбурде
Многие сегодня пишут и вспоминают об Александре Ройтбурде
Фото: Борис Херсонский / Facebook

Украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в 59 лет после продолжительной болезни. Его друзья и знакомые, поэты, журналисты и политики вспоминают в соцсетях его дела, рассказы и картины. "ГОРДОН" собрал самые теплые, эмоциональные и искренние тексты и воспоминания о художнике.

Поэт Сергей Жадан сообщил, что в сентябре выйдет книга стихов Ройтбурда. "Саша любил их читать в компаниях и при застольях. Читал вдохновенно, весело и убедительно", – написал он и рассказал историю подготовки издания, оформлением которого занимается сам. 

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/398796344936055

"Еще четыре года назад с потолка музея лилась вода, а на полу стояли ведра. А теперь это музей всеукраинского уровня. Все это сделал Саша. И его команда, конечно. И одесситы, которые его поддерживали", – описал главред "Бабеля" Евгений Спирин роль Ройтбурда в сохранении и развитии Одесского художественного музея.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/4676373752397435

А креативный директор "Бабеля", писатель Глеб Гусев напомнил, что в Одессе были не только люди, которые поддерживали Ройтбурда, но и те, кто пытался его уволить. "Мне грустно, что грандиозный украинский художник Александр Ройтбурд умер в 59 лет – это слишком рано. И мне жаль, что последние годы своей жизни грандиозный украинский художник провел в войне с троглодитами. Надеюсь, что в этой работе находилось место радости и упоению от побед", – написал Гусев.

https://www.facebook.com/gleb.i.gusev/posts/10208799264534796

"Смерть Ройтбурда – это безумно болезненный удар по украинской Одессе. Это колоссальная потеря для украинской культуры. Хотя он был тем, для кого кордоны и границы не имели особого значения. Он умел без границ и ограничений", – уверена экс-замглавы Одесской ОГА Зоя Казанжи.

https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10222194584834712

"Такие люди рождаются в лучшем случае раз в десятилетие, и далеко не каждый город может похвастаться тем, что в нем появилась на свет личность подобного масштаба. Ройтбурд пролетел над Городом, подобно метеору, осветив все его положительные и неприглядные стороны... Он был знаменем украинской, европейской, демократической, либеральной Одессы. За это его и ненавидели совки и имперцы – ненавидели страстно, с поистине религиозным пылом", – написал главред издания "Думская" Олег Константинов.

https://www.facebook.com/konstantinov1984/posts/4168189486594141

Одесский поэт Борис Херсонский рассказал, что большинство его книг проиллюстрировано живописью и графикой Ройтбурда. 

"Он не вписывался в наш город, который он наградил титулом "пгт Одессочка"... Одесса пожимала плечами. Одесса разводила руками, пыталась его обнять и тут же отталкивала. Одесса не нашла места для презентации его огромного итогового каталога. "Ну почему ты не свалил?" – читалось в ее выпуклых глазах. И мечта "пгт Одессочки" сбылась. Он ушел в место, в существование которого отчаянно НЕ верил", – написал Херсонский.

https://www.facebook.com/borkhers/posts/4586074831427307

А ресторатор Савва Либкин отметил, что хотя масштаб личности Ройтбурда "превосходил масштабы города и страны", для него художник всегда был и будет символом Одессы – "Одессы талантливой, творческой, ироничной и открытой".

https://www.facebook.com/Restorator.Savva.Libkin/posts/10224194933917936

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина написала, что смерть Ройтбурда для нее – личная трагедия: они дружили много лет, он написал картину для ее дочери. 

https://www.facebook.com/sonya.koshkina/posts/4708915292464268

"Мы спорили с ним обо всем, даже о евреях и украинцах, пили по бокалу вина, смеялись, пикировались и умничали. Он никогда не жаловался на свои болезни. Сань, человек-комета, ты оставил в этой жизни след... В отличие от говнотусовки, пытавшейся тебя сожрать", – заявил мэр Днепра Борис Филатов. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4229250557156809&id=100002157183088

Председательница благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова процитировала стихотворение Велимира Хлебникова: "Когда умирают солнца – они гаснут, Когда умирают люди – поют песни". "Весь город поет ему песню. Тому, кто никогда не боялся быть таким, какой он есть. Тому, кто сумел оживить то, что давно умерло. Мне очень жаль", – написала она.

https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/6532576160146081

"Сижу в кабинете, пью зеленый чай, прихожу в себя: ото сна и такого ошеломительного и горького известия. Смотрю на картину Саши. Она у меня – одна. Его давний подарок... Горе, горе большое. Смерти – нет!" – написал поэт, главный редактор литературного журнала "ШО" Александр Кабанов. 

https://www.facebook.com/kabanovsho/posts/4306200636084405

"Мне повезло познакомиться с Александром в рамках "Инициативы 21 ноября" и следить за его артистической, менеджерской, публичной деятельностью на том почтительном расстоянии, на котором было очевидно: это великий художник и великий гражданин", – считает певица, экс-член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1488612191504406&id=100010669181766

Волонтер Ирина Солошенко опубликовала фото картины Ройтбурда под названием "Утренний чай после войны". По ее словам, картина, написанная на ящике из-под гранат, была продана на аукционе в 2015 году и помогла волонтерам собрать необходимые средства. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2980264395578875&id=100007860302301

Сотрудница Одесского художественного музея Юлия Бердиярова поделилась одной из фотографий с Ройтбурдом. "В каждой что-то теплое и родное. Но почему-то больше всего я люблю это фото. Руки художника, в краске, но не с холстов, а со стен музея. За пять минут до фотографии директор ходил по залам музея с валиком, любовно подбирая цвет в тон, красил стены, чтобы подготовить второй этаж к выставке. Мы бегали, волновались, поднимались на второй этаж, а там директор тихо и спокойно красит стену, и в этом всем было так много нежности, тепла и любви. И я хочу запомнить тебя таким, любящим эти стены, этот город, всех нас", – попрощалась она.

https://www.facebook.com/juliya.berdiyarova/posts/1947004208811292

"Ушел в мир иной наш яркий друг, творец и художник Александр Ройтбурд. Человек с безумно активной жизненной позицией, юмором, который разрушал равнодушие, умом, который побеждал невежество", – написал бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития Геннадий Зубко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=850057632295812&id=100018747485124

"Не знал о болезни, хотя обратил внимание по соцсетям, что Саша заметно похудел. Думал, что удачно сел на какую-то диету. Планировал к нему зайти в музей на новую экспозицию... В музей зайду обязательно, хотя будет непросто преодолеть "пустоту". Хочу подержать иллюзию того, что это неправда, оставить все как есть, просто не звонить Саше по телефону, это какое-то время работает", – написал галерист Евгений Карась. 

https://www.facebook.com/evgenkaras/posts/10225764016834710

"Мы виделись чуть больше месяца назад, я приехала к нему по работе, он уже был очень-очень болен, но и не думал ложиться в больницу, пока не откроет новую экспозицию музея. Мы ходили по залам, обсуждали детали, и я снимала куски экспозиции, просто на телефон, для памяти, как заметки в блокнот. И украдкой фоткала его. Мне было неловко его снимать, стыдно просить позировать, фотки вышли кривые и случайные, но не снимать я не могла – он был богом этого мира, он его создал и вдохнул в него жизнь", – вспоминает журналистка, историк моды и критик Зоя Звиняцковская. 

https://www.facebook.com/zoya.zv/posts/10218498622889916

"Умер Саша Ройтбурд. Добрый, гениальный, талантливый, чуткий, человечный, мудрый, обаятельный Саша Ройтбурд. Умер человек, который для меня был одним из образцов для подражания. Могут радоваться мрази из областного одесского ОПЗЖ, которые воевали против его назначения на должность руководителя Одесского художественного музея и поливали его чернухой. В смерти Ройтбурда есть и их доля участия", – считает политик Борислав Береза. 

"Часть ватной плесени продолжает воевать с ним после его смерти в комментариях на Facebook. Так вот, о Ройтбурде будут помнить, а об этой плесени – нет", – добавил он. 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6622208074471909

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6624315484261168

"В его поддержку собрался крупнейший за последние годы митинг. Уникальная ситуация, когда люди вышли не за политические или экономические требования, а в поддержку директора музея", – отметил депутат Одесского горсовета Петр Обухов. 

https://www.facebook.com/peterodua/posts/4337855809616711

"Когда-то один друг мне сказал: "Знаешь, как отличить гения от просто одаренного человека? Когда уходит гений, на его место некому прийти. Оно просто навсегда останется пустым". Ройтбурд был гением. Нам осталось только его помнить и защищать наследство одного из самых ярких явлений в новой волне украинского искусства, которую принес нам развал СССР. Следующего Ройтбурда не будет", – написал волонтер, общественный деятель Виталий Дейнега. 

"Он был как солнце, которое светит всем и согревает тех, кто способен приблизиться. Давайте не бояться жить, потому что смерти не избежать. Давайте создавать что-то, что останется после того, как не станет наших тел... Давайте жить так, чтобы и о нас писали такие же некрологи", – подчеркнул он и поблагодарил Ройтбурда "за честь быть знакомым и пример того, как надо жить".

https://www.facebook.com/deynega/posts/4842693579079944

https://www.facebook.com/deynega/posts/4843317092350926

Теги: Одесса, Сергей Жадан, искусство, Борис Филатов, музеи, Александр Ройтбурд, Борислав Береза, художник, некролог, Геннадий Зубко, Зоя Казанжи, Соня Кошкина, Борис Херсонский, Виталий Дейнега, музей, Александр Кабанов, Александра Кольцова, Зоя Звиняцковская, память, Савва Либкин
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