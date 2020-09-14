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Александр Ройтбурд
Александр Ройтбурд

Украинский художник.


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Белорусы, пока слово "Майдан" будет для вас матюком, вы никогда не победите

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Ну когда же вы прозреете?

В Одессе человек 20 белорусов пришли к Дюку. На то самое место, где в 2013–2014 годах собирался одесский Евромайдан. Пришли и сказали: "Мы не принуждаем никого ни к чему. Мы приехали сюда не устраивать Майданы, как многие думают... Мы хотим, чтобы люди знали, почему мы здесь...".

То есть вы не устроили в Одессе Майдан? А что, по-вашему, это было? Вы точно так же вышли с плакатами на то же место, куда выходили одесские майдановцы.

В чем разница? В том, что ваш протест мирный? У нас тоже был мирный, пока нас не начали убивать. Мы точно так же "хотели быть услышанными".

Так вот. Пока слово "Майдан" будет для вас матюком, вы никогда не победите.

Извините. Я не поучаю белорусов, которые рискуя всем, выходят на улицы белорусских городов. Но тех, кто приехал сюда "в поисках безопасности" и тут же отмежевывается от нашего Майдана, я имею право одернуть.

Вы в Украине. Вы не у себя дома. И если бы не наш Майдан, вам бы было некуда бежать. Безопасность у нас для вас была бы такой же, как в Минске.

Поэтому не оскорбляйте наш Майдан. Уважайте нас.

Источник: Олександр Ройтбурд / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Евромайдан, Украина, Одесса, Беларусь, протесты, Майдан, Александр Ройтбурд, революция
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