Кабмин Украины выделил 70 млн грн на строительство президентского университета

"С целью выполнения проекта в 2021 году нужно профинансировать деятельность структурного подразделения "Центр специальных проектов УкрИНТЭИ и выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и земляных работ в соответствии с планом мер по реализации проекта "президентский университет", – говорится в проекте постановления.

Общая стоимость строительства президентского университета не указана.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая этого года подписал указ о создании президентского университета.

Глава государства говорил, что в этом университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов в области искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 мая утвердил стратегию кибербезопасности страны, а Зеленский заявил о создании кибервойск.