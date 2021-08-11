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ДЕНЬГИ

Кабмин Украины выделил 70 млн грн на строительство президентского университета

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Деньги направили на проектные, строительно-монтажные и земляные работы
Деньги направили на проектные, строительно-монтажные и земляные работы
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины выделил 70 млн грн на реализацию проекта президентского университета. Такое решение украинские министры приняли на заседании правительства 11 августа, о чем сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"С целью выполнения проекта в 2021 году нужно профинансировать деятельность структурного подразделения "Центр специальных проектов УкрИНТЭИ и выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и земляных работ в соответствии с планом мер по реализации проекта "президентский университет", – говорится в проекте постановления.

Общая стоимость строительства президентского университета не указана.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая этого года подписал указ о создании президентского университета

Глава государства говорил, что в этом университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов в области искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 мая утвердил стратегию кибербезопасности страны, а Зеленский заявил о создании кибервойск

Теги: Кабинет Министров, строительство, деньги, Владимир Зеленский, кибербезопасность
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